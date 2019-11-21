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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы

21 ноября 2019 11:58
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Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы
Он задержан недалеко от ГЭС.

Любителя рыбалки лишили моторной лодки за то, что он ловил рыбу недалеко от Жигулевской ГЭС, сообщает сайт Средневолжского территориального управления Росрыболовства. У гражданина также изъяли и всю рыбу, которую он успел поймать — 24 экземпляра судака.

Рыбак был задержан в результате рыбоохранного рейда 17 ноября, когда инспектора рыбнадзора проверяли участок Волги от устья реки Сок до нижнего бьефа плотины Жигулёвской ГЭС. Нарушителя обнаружили в рыбоохранной зоне — менее чем в 2 км от плотины, пишет СО ОНЛАЙН.
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Комментарии



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