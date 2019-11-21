Житель Самарской области лишился моторки за место ловли рыбы
21 ноября 2019 11:58
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Любителя рыбалки лишили моторной лодки за то, что он ловил рыбу недалеко от Жигулевской ГЭС, сообщает сайт Средневолжского территориального управления Росрыболовства. У гражданина также изъяли и всю рыбу, которую он успел поймать — 24 экземпляра судака.
Рыбак был задержан в результате рыбоохранного рейда 17 ноября, когда инспектора рыбнадзора проверяли участок Волги от устья реки Сок до нижнего бьефа плотины Жигулёвской ГЭС. Нарушителя обнаружили в рыбоохранной зоне — менее чем в 2 км от плотины, пишет СО ОНЛАЙН.
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