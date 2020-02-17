В Сызрани пьяный водитель врезался в дерево

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ДТП произошло 16 февраля в Сызрани. Мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Мира со стороны ул. Жуковского в направлении ул. Саратовское шоссе. Во время движения не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21099» под управлением женщины 1984 года рождения. После столкновения водитель автомобиля «Лада Приора» потерял управление и совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Приора», ему было назначено амбулаторное лечение.Проведенное освидетельствование установило, что 42-летний водитель автомобиля «Лада Приора» находился в состоянии опьянения, сообщает облМВД.