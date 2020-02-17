В Сызрани пьяный водитель врезался в дерево
17 февраля 2020 12:35
115
ДТП произошло 16 февраля в Сызрани. Мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Мира со стороны ул. Жуковского в направлении ул. Саратовское шоссе. Во время движения не выбрал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ-21099» под управлением женщины 1984 года рождения. После столкновения водитель автомобиля «Лада Приора» потерял управление и совершил съезд в кювет с последующим наездом на препятствие (дерево). В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Лада Приора», ему было назначено амбулаторное лечение.
Проведенное освидетельствование установило, что 42-летний водитель автомобиля «Лада Приора» находился в состоянии опьянения, сообщает облМВД.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
15 февраля 2020 14:54
Экс-главу Управления капитального строительства Самарской области признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Закон
538
14 февраля 2020 19:25
В нём также говорится о прекращении уголовного преследования, разъясняются права о возмещении имущественного и морального вреда и право на реабилитацию. Закон
464
14 февраля 2020 17:10
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двух лет. Закон
516
13 февраля 2020 18:06
Он попросил передать ему в качестве благодарности 1 миллион рублей. Закон
329
13 февраля 2020 17:04
Каждой компании назначена административная выплата в четыре миллиона рублей. Закон
352
12 февраля 2020 14:45
Бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после приговора по делу о вымогательстве. Его должны были взять под стражу в зале... Закон
405
11 февраля 2020 22:55
Компания системно не вносит арендную плату. Закон
301
Происшествия
17 февраля 2020 12:46
Жалоба поступила в мобильную приемную губернатора. Происшествия
636
17 февраля 2020 12:35
Он пострадал и будет лечиться амбулаторно. Происшествия
114
17 февраля 2020 11:08
В итоге организация, занимающаяся грузоперевозками, погасила долг на сумму более 2 миллионов рублей. Происшествия
120
Криминал
17 февраля 2020 09:44
Грабитель собирался продать похищенное, но не успел. Криминал
144
16 февраля 2020 11:56
Полицейские задержали подозреваемую. Криминал
452
16 февраля 2020 10:27
Полицейскими задержан подозреваемый. Криминал
399
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
258
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
726
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2654
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1072
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2136
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1644
Фоторепортажи
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
381
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
476
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1237
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1732
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1741
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2101
Мероприятия