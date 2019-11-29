В Самаре в один день в двух ДТП пострадали дети

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Обе аварии произошли 28 ноября. В первом случае мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Исузу», двигаясь по Московскому шоссе со стороны ул. Банная в направлении ул. Березовая Аллея, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта», под управлением девушки 1991 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Лада Гранта», ему было назначено амбулаторное лечение.Во втором случае женщина 1987 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», следовала по проспекту Кирова со стороны ул. Мирной в направлении ул. Черемшанской. На регулируемом перекрестке при включении разрешающего сигнала светофора начала движение, не уступив дорогу транспортному средству, который заканчивал проезд перекрестка, в результате чего совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ - 21093», под управлением женщины-водителя 1970 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «ВАЗ - 21093», он был госпитализирован, сообщает облМВД.