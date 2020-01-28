В Самаре автомобилистка врезалась в КАМАЗ

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ДТП произошло 27 января в Самаре. Женщина-водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем «Киа», двигалась по Южному шоссе со стороны Заводского шоссе в направлении ул. Уральская. Не обеспечила возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего потеряла управление и столкнулась с грузовым автомобилем «Камаз» . В результате ДТП пострадала водитель автомобиля «Киа», она самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.