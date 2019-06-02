В Похвистневском районе вор потерял половину похищенной садовой техники

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» обратился 50-летний житель города Петропавловск-Камчатский Камчатского края и сообщил о том, что из принадлежащего ему дома, расположенного в селе Рысайкино Похвистневского района была похищена садовая техника на общую сумму более 50000 рублей.Проживая в Петропавловске-Камчатском, заявитель периодически приезжал в сельский дом для временного проживания и проверки сохранности имущества. Приехав в очередной раз, он обнаружил пропажу мотоблока и бензотриммера. Садовая техника была похищена из гаража путём подбора ключа.Полицейские установили, что к данному преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый безработный житель села Рысайкино Похвистневского района. В ходе опроса подозреваемый сознался стражам правопорядка в совершении кражи и сообщил, что похищенный бензотриммер потерял по пути, а мотоблок продал.Мотоблок был найден, изъят и возвращен законному собственнику. В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения похищенного бензотриммера.Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает облМВД.