В Красноярском районе сотрудники ГИБДД догоняли автомобиль

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В конце октября на территории Красноярского района экипаж ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Красноярскому району заметил автомобиль ВАЗ-2114, совершающий опасные манёвры.Сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить транспортное средство, но водитель проигнорировал законные требования об остановке и решил скрыться.Вскоре полицейские остановили нарушителя. В ходе разговора сотрудники полиции предположили, что мужчина находится в нетрезвом виде и предложили пройти ему освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.В ходе проверки личности автолюбителя правоохранители установили, что ему 30 лет, ранее он судим за незаконный оборот наркотиков и подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.