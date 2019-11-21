В Автозаводском районе Тольятти упала в воду и утонула легковая машина
21 ноября 2019 10:56
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В Автозаводском районе Тольятти упала в воду и утонула легковая машина, сообщил в facebook директор городского центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
Информация об утонувшей легковушке появилась в соцсетях. Официально в экстренные службы по произошедшему ни автовладелец ни от очевидцы не обращались. Тем не менееспасатели по переписке нашли место происшествия.
«Происшествие случилось в тёмное время суток. Рядом с падением обнаружены следы дрифтинга, возможно водитель не справился с рулевым управлением», - пишет Андрей Дербенев.
Обстоятельства случившегося устанавливаются, пишет АиФ Самара.
Фото Андрей Дербенев Фейсбук
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