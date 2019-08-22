Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 22 августа, 15:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/08:
USD 66.26
-0.52
EUR 73.5
-0.48
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Самарец не заплатил уголовный штраф и чуть не лишился свободы

22 августа 2019 09:48
145
Самарец не заплатил уголовный штраф и чуть не лишился свободы
По суду он задолжал 200 тысяч рублей.

Железнодорожным районным судом г. Самары гражданину М. было назначено наказание, а именно уголовный штраф за коррупционное преступление по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки) в размере 200 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску на основании поступившего из суда исполнительного листа возбудил исполнительное производство и установил срок для добровольного исполнения – 60 календарных дней. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и об установленном сроке для оплаты уголовного штрафа. Гражданин М. обратился в суд за отсрочкой исполнения решения суда на 6 месяцев. Однако по истечении шести месяцев должник оплатил всего 143 тысячи рублей.
Судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Когда должнику пришла повестка из суда, он побоялся замены уголовного штрафа на лишение свободы и оплатил весь долг.

Штраф является самой мягкой в уголовном судопроизводстве мерой, так как практически все статьи УК РФ содержат не только обязательные работы, но ограничение и лишение свободы. Однако граждане, порой не осознавая, что им представился шанс избежать лишения свободы, не спешат платить по счетам.
УФССП России по Самарской области напоминает жителям губернии, неуплата уголовного штрафа влечет за собой реальное лишение свободы.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
22 августа 2019  14:23
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей
В Тольятти полиция задержала подозреваемую в организации финансовой пирамиды
39-летняя жительница Тольятти путем обмана и злоупотребления доверием граждан получила от них денежные средства на сумму свыше 1 000 000 рублей  Закон
73
22 августа 2019  13:23
В Сызрани наказали перевозчика, в автобусах которого не могли ездить инвалиды
В Сызрани наказали перевозчика, в автобусах которого не могли ездить инвалиды
Индивидуального предпринимателя оштрафовали. Закон
99
21 августа 2019  19:37
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.
Москвич умер при загадочных обстоятельствах в пятизвёздочном отеле в Турции
Патологоанатомы из России обнаружили на теле мужчины следы от электрошокера, о чём забыли упомянуть турецкие коллеги.  Закон
335
21 августа 2019  14:11
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.
Адвокат рассказал подробности расследования дела об убийстве Хачатуряна
Защита надеется, что уголовное дело в отношении девушек теперь закроют.  Закон
319
20 августа 2019  20:52
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.
Суд продлил арест экс-президенту Киргизии Атамбаеву
Бывшему главе государства предъявлены обвинения в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений.  Закон
289
19 августа 2019  21:04
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.
Директор центра реабилитации в Приморье задержан за похищение людей
В ходе спецоперации из частной клиники освободили 15 пациентов, которых там незаконно удерживали.  Закон
332
19 августа 2019  17:09
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.
СК назначил посмертную психиатрическую экспертизу убившему свою семью подростку
Он оставил после себя записки и аудиозаписи с размышлениями по поводу своего отношения к миру.  Закон
353
Весь список
Происшествия
22 августа 2019  13:00
В Самарской Луке нарушают права человека?
В «Самарской Луке» нарушают права человека?
Дело поставлено на контроль главы региона. Происшествия
141
22 августа 2019  12:53
В Самаре спасли ребенка, но его отец утонул
В Самаре спасли ребенка, но его отец утонул
Трагедия произошла около Красноглинского пляжа. Происшествия
111
22 августа 2019  10:28
В Тольятти женщина погибла при падении с высоты
В Тольятти женщина погибла при падении с высоты
По словам очевидцев, она не выдержала смерти мужа. Происшествия
141
Весь список
Криминал
22 августа 2019  11:31
В Сызрани задержан подозреваемый в краже ювелирных украшений
В Сызрани задержан подозреваемый в краже ювелирных украшений
Причиненный ущерб заявительница оценила в 40 000 рублей. Криминал
101
22 августа 2019  10:17
В Тольятти бесчинствует заяц-налетчик
В Тольятти бесчинствует заяц-налетчик
Ростовая кукла-грабитель совершила уже два нападения. Криминал
143
22 августа 2019  10:14
В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели журналиста Куракина
В Самарской области возбудили уголовное дело из-за гибели журналиста Куракина
Его тело нашли во дворе его дома в Тольятти. Криминал
121
Весь список


Видео
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
106
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
203
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
481
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1085
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
583
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
684
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
602
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
410
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
571
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
929
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
901
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
853
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает на вечер поэзии и музыки «Верховье рек»
В Самаре состоится масштабный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open
В Самаре в День Государственного флага раздадут 14 500 лент триколора
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные