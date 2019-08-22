Самарец не заплатил уголовный штраф и чуть не лишился свободы

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Железнодорожным районным судом г. Самары гражданину М. было назначено наказание, а именно уголовный штраф за коррупционное преступление по ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки) в размере 200 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску на основании поступившего из суда исполнительного листа возбудил исполнительное производство и установил срок для добровольного исполнения – 60 календарных дней. Должник был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительного производства и об установленном сроке для оплаты уголовного штрафа. Гражданин М. обратился в суд за отсрочкой исполнения решения суда на 6 месяцев. Однако по истечении шести месяцев должник оплатил всего 143 тысячи рублей.Судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Когда должнику пришла повестка из суда, он побоялся замены уголовного штрафа на лишение свободы и оплатил весь долг.Штраф является самой мягкой в уголовном судопроизводстве мерой, так как практически все статьи УК РФ содержат не только обязательные работы, но ограничение и лишение свободы. Однако граждане, порой не осознавая, что им представился шанс избежать лишения свободы, не спешат платить по счетам.УФССП России по Самарской области напоминает жителям губернии, неуплата уголовного штрафа влечет за собой реальное лишение свободы.