На Московском шоссе в Самаре в ДТП пострадали двое

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ДТП произошло 2 сентября в 19:27 в Самаре. Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле», следуя по Московскому шоссе, со стороны ул. Анжерская, в направлении Волжского шоссе, не справился с рулевым управлением автомобиля, в результате чего допустил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ», под управлением водителя 1996 года рождения.От удара «Шевроле» отбросило на автомобиль «Мазда», под управлением водителя 1988 года рождения, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП пострадали 2 человека: водитель и пассажир автомобиля «Шевтоле», они оба были осмотрены врачами и позже отпущены домой, сообщает облМВД.