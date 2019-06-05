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На 2 месяца кафе в Самарской области закрыли из-за нарушений санитарных норм

5 июня 2019 12:50
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На 2 месяца кафе в Самарской области закрыли из-за нарушений санитарных норм.
Такое решение принял суд.

Владелец кафе в Самарской области допустил ряд нарушение санитарно-эпидемиологических норм в части организации питания. В ходе проверки было установлено, что найденные на объектах внешней среды бактерии могут привести к возникновению массовых инфекционных заболеваний. В связи с этим районный суд принял решение приостановить деятельность кафе сроком на 60 суток, до устранения выявленных нарушений.

Судебными приставами-исполнителями отдела судебных приставов Елховского района Самарской области в рамках исполнительного производства был совершен выход по месту нахождения заведения. Двери ведущие в помещение были опечатаны. Деятельность кафе приостановлена сроком на 60 суток.

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