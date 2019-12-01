Из улетевшей в кювет цистерны под Сызранью разлилась нефть
1 декабря 2019 13:29
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1 декабря утром на 893 км трассы М-5 под Сызранью ушла в кювет и упала на бок цистерна, перевозившая 28 тонн сырой нефти. В ДТП также улетел в кювет и автомобиль ВАЗ-2115, за рулем которого находилась молодая девушка. В результате аварии произошла утечка сырой нефти из цистерны Scania и к месту происшествия прибыли пожарные подразделения. Как сообщает Главное управление МЧС по Самарской области, в ликвидации последствий ДТП принимали участие пожарно-спасательные подразделения (в составе 5 человек личного состава и 1 единица техники) и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона (в составе 3 человека личного состава и 1 единица техники). Проводились аварийно-спасательные работы, пишет "Маленькая Сызрань".
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