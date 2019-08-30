Авиалайнер совершил экстренную посадку на Урале из-за столкновения с птицами
30 августа 2019 12:40
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Самолёт Airbus 321 "Уральских авиалиний", летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге после столкновения с птицами во время полёта. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как перед приземлением самолёта на взлётно-посадочной полосе выстроилась пожарная и спасательная техника на случай ЧП.
— Самолёт экстренно сел в 08:53 в штатном режиме. Основная версия — попавшая в двигатель самолёта птица. Пострадавших нет. Следственная группа поднялась на борт, проводится расследование, опрашивается экипаж, — сообщил Лайфу собственный источник в экстренных службах региона.
Фото: pixabay.com
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