Полиция Тольятти проверяет, куда исчезли 5 тысяч литров бензина депутата Бокка
10 октября 2019 11:55
49
Как сообщал ранее “СитиТрафик”, факт хищения горючего, оплаченного деньгами налогоплательщиков, обнаружил депутат ТГД Евгений Архангельский.
Точнее говоря, эти сведения не представляли из себя тайны, будучи результатами ревизии финансово-хозяйственной деятельности Городской думы Тольятти, однако, как выяснилось, предавать их огласке, а тем более искать пропавший бензин в местном парламенте не собирались. Более того, когда Евгений Архангельский подготовил пакет документов для обращения по этому поводу в полицию и направил его на рассмотрение в Думу, спикер ТГД Николай Остудин заявил, что такие происшествия “бросают тень на Думу”, и попросил Евгения Архангельского отозвать документ. Тот не согласился, и его обращение будет рассмотрено в местном парламенте в соответствии с принятым порядком.
А тем временем в полиции узнали о таинственном исчезновении 5 тысяч литров бензина и заинтересовались этой историей. Как стало известно “СитиТрафику” из собственных источников, в Управлении МВД Тольятти завели проверочный материал по данному факту.
Напомним, в Гордуме также начали искать бензиновый след — и выяснили, что топливная карта, по которой экс-депутату Владимиру Бокку (ныне депутат Госдумы) выделялся бензин, была сдана его помощником еще в 2016 году начальнику транспортного цеха ТГД. Но этот человек уволился из Думы летом 2019 года.
Вряд ли люди в Тольятти исчезают так же загадочно, как горючее и бюджетные деньги, так что, возможно, вскоре уже полиция поинтересуется у бывшего начальника транспортного цеха, как же так получилось с “бензином Бокка”.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
9 октября 2019 14:38
Замгендиректора компании «Нефтеперевалка» отпущен из СИЗО под домашний арест. Перед выходом из-за решетки он успел дать показания против бывшего директора... Закон
381
8 октября 2019 22:30
Теперь дело будет вновь будет рассматривать Мещанский суд, в новом составе. Решение об отмене фигурантам меры пресечения осталось в силе. Закон
296
8 октября 2019 20:21
Алибасов хочет получить компенсацию в размере 100 млн рублей из-за того, что якобы перепутал бутылку "Крота" с напитком из-за яркой упаковки средства для... Закон
308
8 октября 2019 14:41
По данным эксперта, Марьянова можно было бы спасти, своевременно направив в лечебное учреждение. Закон
332
4 октября 2019 20:43
Возбуждены два уголовных дела по статье «Служебный подлог, повлекший нарушение интересов общества и государства», ему угрожает до 4 лет лишения... Закон
692
4 октября 2019 16:40
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детдома за кражу шоколадок на 1,6 тысячи... Закон
467
4 октября 2019 14:43
"Есть ли границы у детских шалостей?.. " Закон
452
Происшествия
10 октября 2019 12:12
Всех этих водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД. Происшествия
14
10 октября 2019 11:55
Ранее в тольяттинской Гордуме также начали искать бензиновый след. Происшествия
48
10 октября 2019 10:59
Речь идет о здании по адресу Венцека, 40, литеры А, А2, А3, которое входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Происшествия
68
Криминал
10 октября 2019 12:01
Сейчас решение о прекращении дела изучает прокуратура. Криминал
36
10 октября 2019 09:23
Обнаружены поддельные бланки и печати. Криминал
158
9 октября 2019 10:54
Возбуждено уголовное дело. Криминал
227
Видео
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
495
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
449
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
377
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
594
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
629
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
795
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
864
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1383
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
993
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1247
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1425
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
876
Мероприятия