Звезда КВН 90-х получил высокий пост у Зеленского

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Сивохо поделился со своими подписчиками фотографией выданного в аппарате Рады удостоверения и заявил, что новую неделю начинает с новой должности.— Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу! — написал он.50-летний Сивохо родился в Донецке, где окончил Донецкий политехнический институт со специальностью инженер-металлург, работал в Донецком НИИ чёрной металлургии. Затем переехал в Киев, где окончил музыкальную школу по классу баяна. Участвовал в КВН, был творческим директором украинских телерадиокомпаний. Креативный продюсер ООО "Квартал 95". Выдвигал кандидатуру в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года, но проиграл.