Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев в ходе приема граждан рассмотрел вопросы социальной сферы

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В режиме видеоконференцсвязи рассмотрены обращения жителей республик Башкортостан, Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления, курирующие вопросы социальной сферы, главные федеральные инспекторы регионов ПФО.В ходе приема выработаны меры по решению вопросов загрязнения мусором прибрежных территорий озер Южные и Северные Улянды и Якты-Куль и ликвидации стихийных мусорных свалок в с.Ташбулатово Республики Башкортостан; отвода поверхностных вод и благоустройства дворовой территории по ул.Строителей г.Йошкар-Олы Республики Марий Эл; проведения ремонта крыши дома №8 по ул.Зеленая г.Самара и устранения последствий протечек в квартирах и подъезде дома; проведения жительнице Ульяновской области операции по замене сустава с последующей реабилитацией в ФГБУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» (г.Нижний Новгород).По итогам приема заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев дал поручения главным федеральным инспекторам взять на контроль реализацию региональными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления принятых решений с представлением докладов о проделанной работе, передает пресс-служба ПФО.