Жириновский призвал брить усы и не жениться из-за коронавируса
12 марта 2020 16:08
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"(Надо) соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить, может быть. Чай попили и все, а сегодня утром на работу. А если пышная свадьба на 300-400 (человек), как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Я согласен, привычка, традиция. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены. Пусть они. И то пусть проведут санитарную обработку до и после. Поэтому надо об этом думать", - сказал Жириновский, выступая на пленарном заседании Госдумы в четверг.
Он также подчеркнул, что особый риск несут в себе поездки и въезд в Россию граждан как РФ, так и других стран, из-за рубежа. Возвращающиеся из поездок россияне подвергают риску других граждан, отметил политик.
"Украина в зоне риска самом большом, но через нее к нам может прийти. Надо закрывать границу наглухо с Украиной... Чтобы не было проникновения заразы", - заявил Жириновский.
Все поездки, по мнению политика, следует отменить. "Туроператоры, (надо) запретить продажу путевок. Нет, продолжают. Надо прекратить поездки, не только туристические, любые поездки", - считает лидер ЛДПР.
Кроме того, обратил внимание Жириновский, мужчинам следует брить бороды и усы в качестве дополнительной меры гигиены.
"Борода и усы - распространители заболеваний. Задерживаются бактерии перед носом и человек вдыхает их. Он же не может усы мыть каждую минуту. С бороды бактерии в рот проникают. Сколько погибло наших предков, вся земля наша в трупах, потому что умирали раньше срока именно за счет заражения", - сказал лидер ЛДПР.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались. Крупнейшие вспышки за пределами Китая находятся в Италии, Иране, Южной Корее и Японии.
Фото: РИА Новости
В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 - у граждан России, вернувшихся из Италии, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии.
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