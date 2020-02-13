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Новости /  Политика /  Политика региона  

Власти предложили запустить «гаражную амнистию» в России в 2021 году

13 февраля 2020 18:51
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Документ, подготовленный Минэком, призван упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи и участки под ними.
Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии, с помощью которой владельцы незарегистрированных гаражей и земельных участков смогут их оформить. Об этом говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.

Проект содержит поправки в действующее законодательство «в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре.

Сейчас в законодательстве нет отдельного документа, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов, а также определения понятий «гараж» и «гаражно-строительный кооператив». В итоге многие гаражи оказались вне правового поля; в марте 2019 года Росреестр оценивал их количество в 2 млн, в новом сообщении говорится о 3,5 млн незарегистрированных гаражей.

Новый порядок оформления прав на машино-места будет распространяться на гаражи, построенные на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года (дата введения в силу Градостроительного кодекса), а также на объекты, расположенные в гаражно-строительном кооперативе.

Законопроект также определяет перечень документов, необходимых для приобретения прав на земельный участок, на котором расположен гараж. Среди них, в частности, данные о выплате пая (части стоимости объекта) в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, чеки об оплате платежей при эксплуатации, документы технической инвентаризации и другие. Список дополнительных документов, необходимых для приобретения земли под гаражом, будут устанавливать региональные власти.

В сообщении говорится, что бывшая глава Росреестра, ныне заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сравнивала предлагаемые меры с «дачной амнистией», которая упростила порядок оформления собственности на садовых участках для граждан. По ее мнению, «гаражная амнистия» облегчит жизнь более чем 4,5 млн автовладельцам.

Минэкономразвития подготовило законопроект об упрощении оформления прав собственности на гаражи в феврале прошлого года (ФЗ «О гаражах, о порядке приобретения прав на них и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).


Фото: Виктория Вотоновская/ТАСС/РБК


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