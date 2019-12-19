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Новости /  Политика /  Политика региона  

Владимир Путин: Строительство моста через Волгу в Самарской области наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве

19 декабря 2019 20:01
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Право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами.
На ежегодной большой пресс-конференции Президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве корреспондентом ГТРК «Самара» был задан вопрос о строительстве в Самарской области моста через Волгу. Участок автомагистрали протяженностью более ста километров и его ключевой объект – мостовой переход через Волгу – станут частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай».

Президент России Владимир Путин отметил, что реализация данного проекта «наилучшим образом» отразится на межгосударственном сотрудничестве.

«Сегодня рост товарооборота с Китаем и братскими республиками растет, его объемы очень большие. Но инфраструктура развита недостаточно. Мы немножко, к сожалению, отстали от наших казахстанских товарищей. И сегодня обязательно все будем делать, чтобы это отставание ликвидировать, это касается и этих мостовых сооружений», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами. Изначально планировалась, что трасса пройдет в обход нашей области по территории соседнего субъекта. Однако губернатору Самарской области Дмитрию Азарову удалось убедить руководство страны в том, что новую трассу необходимо проложить через нашу область. С этим вопросом глава региона обращался к Президенту во время его визита в Самарскую область в марте 2018. В сжатые сроки губернатору и членам регионального Правительства удалось на федеральном уровне восстановить «географическую справедливость» - грамотно обосновать преимущества строительства мостового перехода в обход Тольятти и добиться включения объекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.

«Строительство моста через Волгу можно сравнить разве что со строительством Александровского моста в конце XIX века, - отметил Дмитрий Азаров. - Благодаря тому мосту мы на сто с лишним лет обеспечили себе экономическое лидерство в Поволжье. А сейчас закладываем основу для будущего развития губернии также на десятилетия вперед».

Концессионное соглашение о начале строительства между Правительством Самарской области и хозяйствующим партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти» было подписано 16 октября в Екатеринбурге на международной специализированной выставке «Дорога-2019» в присутствии председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. Изначально на 2019 год на строительство моста было предусмотрено 2,057 млрд. рублей, однако в декабре 2019 года из федерального бюджета выделено 12,4 млрд. рублей дополнительно, что позволит закупить необходимые материалы и своевременно начать строительный сезон.

Реализация ключевого не только в масштабах региона, но и всей страны инвестпроекта уже началось. На днях глава региона посетил строительную площадку. Сейчас на обоих берегах Волги готовятся подъездные пути и причальная инфраструктура для транспортировки стройматериалов. В ближайшее время на месте работ возведут два рабочих города на тысячу человек, расчистят площадки, в том числе под бетонный завод, передает пресс-служба облправительства. 
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Комментарии


Политика региона
19 декабря 2019  20:01
Право на строительство трассы и мостового перехода Самарская область отстояла в жесткой конкурентной борьбе с другими регионами.
Владимир Путин: Строительство моста через Волгу в Самарской области наилучшим образом отразится на межгосударственном сотрудничестве
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