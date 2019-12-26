Виктор Кудряшов провёл совещание с главами городских округов и муниципальных районов
26 декабря 2019 17:56
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видеоконференции совещание с главами городских округов и муниципальных районов. Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности граждан, надёжной работы ЖКХ, топливно-энергетического хозяйства, объектов дорожного комплекса в праздничные и выходные дни, ход подготовки и проведение мероприятий для детей и другие актуальные на сегодняшний день темы.
«Впереди новогодние праздники. Традиционно это время семейного и дружеского общения, активного отдыха, культурного досуга. Для органов власти и всех оперативных служб это время повышенного внимания. Могут возникнуть разные ситуации — сбои в работе коммунальных и энергоснабжающих предприятий, резко ухудшиться погодные условия. К сожалению, в этот период, как правило, увеличивается число пожаров. Наша задача — быстро реагировать на такие ситуации и принимать все необходимые меры, чтобы устранить проблему», — открывая совещание, обратился к участникам В. Кудряшов.
По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь возможен небольшой снег, слабый ветер. Температура воздуха 31 декабря 2019 года ночью -6, -11°С, днём -2, -8°С, 1 января 2020 года ночью -2, -8°С, днём 0, -5°С.
По предварительным данным Росгидромета, температура воздуха в январе 2020 года ожидается выше среднемноголетних значений, осадки – в пределах нормы.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, с 31 декабря по 1 января в 185 населённых пунктах региона состоится 219 массовых праздничных мероприятий. В обеспечении безопасности во время их проведения будут принимать участие почти 2 тысячи сотрудников полиции, Росгвардии, ДНД, казаков и др.
Самое массовое празднование развернётся на площади им. Куйбышева в Самаре. Вход на площадь будет организован через рамки металлоискателей на 3 пропускных пунктах. Новогодняя программа пройдёт в Олимпийской деревне у стадиона «Самара Арена», где будет организовано 4 пропускных пункта с рамочными металлодетекторами.
6-7 января 2020 года на территории области состоится более 300 рождественских богослужений в храмах, церквях и других объектах Русской православной церкви. Для охраны общественного порядка будет привлечено более 1,5 тысяч сотрудников органов правопорядка и др.
Все дни новогодних и рождественских праздников предусмотрено усиленное патрулирование мест массовых мероприятий.
Председатель Правительства поручил главам органов МСУ совместно с сотрудниками полиции и МЧС организовать проведение осмотров в местах проживания социально неблагополучных слоёв населения, лиц без определённого места жительства, а также в домах, где живут многодетные семьи, одинокие и престарелые люди. Цель таких осмотров – обеспечение безопасности и профилактика пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
Особое внимание участников совещания было обращено на необходимость усиления работы по ограничению доступа несовершеннолетних к снюсам и другим вредным веществам.
По информации руководителей структурных подразделений Правительства Самарской области, в праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство на всех объектах дорожного, жилищно-коммунального, топливно-энергетического хозяйства, в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.
В учреждениях культуры региона в первые дни нового года состоится более 3 тысяч мероприятий. Ещё столько же — в образовательных организациях. В. Кудряшов попросил глав муниципальных образований, руководителей детских учреждений и областное министерство образования взять под особый контроль все организованные поездки групп детей автомобильным транспортом. В министерстве будет организовано дежурство. Специалисты совместно с органами ГИБДД будут отслеживать передвижение таких групп.
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями c 1 января по 8 января 2020 года изменится срок выплаты отдельных социальных пособий. Почта России приступит к выплатам 3 января. С 3 по 8 января 2020 года социальные выплаты будут доставляться отделениями почтовой связи вне зависимости от графика выплат.
Вместе с пенсиями будет производиться доставка следующих выплат: ежемесячных денежных выплат ветеранам Великой Отечественной войны – труженикам тыла; ветеранам труда и гражданам, приравненным к ветеранам труда; реабилитированным лицам; лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий; социальной выплаты отдельным категориям граждан, получающим пенсию в размере, не превышающем 13500 рублей, осуществляющим трудовую и (или) иные виды деятельности; ежемесячных денежных выплат на проезд пенсионерам; ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области; доплат к пенсии лицам, ставшим круглыми сиротами в годы Великой Отечественной войны; компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт и расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Начиная с 9 января 2020 года и далее доставка социальных выплат будет осуществляться в обычном режиме в соответствии с установленным графиком, передает пресс-служба облправительства.
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