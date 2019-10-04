В год 75-летия Победы в ВОВ отдельные категории граждан получат путевки на санаторно-курортное лечение
4 октября 2019 15:49
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В связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов за счет средств областного бюджета в 2020 году путевками на санаторно-курортное лечение будут обеспечены граждане, указанные в пункте 1 статьи 1 Закона Самарской области «Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Самарской области, путевками на санаторно-курортное лечение», вставшие на учет для получения санаторно-курортного лечения до 1 января 2020 года.
По состоянию на 01.01.2019 их численность составляет 186 человек, передает пресс-служба облправительства.
Фото: соцсети
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