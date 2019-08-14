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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей

14 августа 2019 23:13
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Вместо столь радикального шага предложили в полной мере соблюдать требования по ТО автомобилей, указав, что «не все в России ездят на новых Mercedes».
Инициатива комитета Госдумы по экономической политике и промышленности о запрете использования старых автомобилей является излишне жесткой мерой, передает РБК. Об этом «РИА Новости» заявила заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

«У нас много граждан ездят на достаточно старых и даже древних автомашинах, которые являются для них не только единственным средством передвижения, но, возможно, и заработка», — отметила сенатор.

По словам Перминовой, в первую очередь необходимо в полной мере соблюдать требования поддерживать должное техническое состояние транспортных средств. «Не все в России ездят на новых Mercedes», — добавила она.

«Лично я не поддержал бы эту инициативу по трем причинам. Большинством машин пользуются в нашей стране люди с низкими материальными возможностями. Например, дедушки, которые изредка ездят на своих «Москвичах», аккуратно их хранят и ездят только на дачу. Второй момент — это уменьшение рынка, так как это и ОСАГО, и транспортный налог. Ведь некое количество просто уйдет с рынка, с оборота. Третье, я не очень уверен, будет ли это стимулировать авторынок. Здесь нужно оживлять потребительский спрос другими средствами, и только за счет этого будет обновляться автопарк. Кроме того, к ТО сейчас вводятся более жесткие требования, и это само по себе будет контролировать ситуацию безопасности и экологию. Если ТО проходит строго, то опасные машины и так будут изыматься из оборота», — сказал РБК член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

С предложением ввести запрет на эксплуатацию автомобилей, которые достигли предельных сроков эксплуатации, выступил думский комитет по промышленности. Идея родилась по итогам круглого стола, где обсуждались экологические проблемы. О каких автомобилях идет речь и какой возраст машин понимается под предельным, пока не сообщалось.

В пресс-службе Минпромторга заявили РБК, что запрещать использовать старые автомобили для решения экологических проблем нельзя. В ведомстве считают, что вывод старой техники из оборота должен обеспечиваться экономическими мерами. Минпромторг предложил выработать стимулы, чтобы автолюбители приобретали новые экологически чистые транспортные средства.

Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в разговоре с РБК заявил, что в этом вопросе необходим «бархатный» подход. Он напомнил, что в России было несколько программ предоставления скидок при утилизации старых и покупке новых автомобилей, которые успешно работали. «Но должна быть в таком случае налажена утилизация, которая сейчас не работает должным образом», — отметил Похмелкин.


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Комментарии



Политика региона
14 августа 2019  23:13
Вместо столь радикального шага предложили в полной мере соблюдать требования по ТО автомобилей, указав, что «не все в России ездят на новых Mercedes».
В Совфеде сочли жесткой идею запретить эксплуатацию старых автомобилей
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