В Самарской области подвели итоги реализации нацпроектов за девять месяцев 2020 года

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В четверг, 26 ноября 2020 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации приоритетных национальных проектов в Самарской области.

В режиме видеоконференции в нем приняли участие главы всех 37 муниципальных образований региона. С докладами о реализации по направлениям шести национальных проектов выступили руководители профильных ведомств: министерства образования и науки, минздрава, минэкономразвития, министерства культуры, министерства энергетики и ЖКХ, министерства лесного хозяйства и природопользования.

Сводный доклад о ходе исполнения целевых показателей нацпроектов в Самарской области представила и.о. министра экономического развития и инвестиций Любовь Иванова.

Участники совещания обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов в 2020 году, а также рейтинг эффективности работы муниципалитетов в этом направлении за девять месяцев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что реализация национальных проектов остается приоритетом деятельности региональных властей. Система мониторинга исполнения показателей нацпроектов, разработанная в Самарской области, стала примером для использования подобных управленческих методик в масштабах всей страны и вывела регион в лидеры в 2019 году.

В рамках этой комплексной системы мониторинга по поручению председателя регионального правительства министерство экономического развития и инвестиций Самарской области регулярно составляет рейтинг муниципальных образований по исполнению показателей нацпроектов.

«В текущем году, несмотря на напряжённые условия, особое внимание мы должны уделить сохранению набранного в прошлом году темпа работы, мобилизации всех сил. Мы имеем все возможности войти в пятерку регионов страны по достижению целевых показателей нацпроектов, как и в 2019 году, вновь подтвердить свои позиции региона-лидера. Именно сейчас наступает такой период работы, когда нужно максимально мобилизоваться. Необходимо работать в турборежиме», - отметил Виктор Кудряшов, открывая заседание.

В ходе совещания и.о. министра экономического развития и инвестиций региона Любовь Иванова представила такой рейтинг по итогам девяти месяцев 2020 года. Она сообщила, что на 2020 год для муниципальных образований установлено 77 показателей исполнения региональных составляющих нацпроектов. Однако рейтинг составляли только на основании 32 показателей семи нацпроектов, поскольку только по ним можно получать ежеквартальные данные.

По информации минэкономразвития, первое место в списке городских округов занял Кинель. На втором месте – Похвистнево, на третьем - Новокуйбышевск. Среди муниципальных районов на первом месте – Безенчукский. Второе и третье места заняли Хворостянский и Кошкинский районы соответственно. Виктор Кудряшов заметил, что у отстающих муниципалитетов еще есть время собраться и подтянуть показатели.

«Мы все понимаем, что окончательные итоги будут подведены в конце года, представленный рейтинг составлен на основе предварительных результатов. Но это определенный ориентир вашей активности и вашего ответственного отношения к национальным проектам, - подчеркнул председатель правительства. - Попрошу до конца года предпринять меры для того, чтобы показатели поправить. Напоминаю, что мы обращаем на эти показатели очень пристальное внимание, и они будут учитываться, в том числе при принятии решения по поощрению управленческих команд».

Участники совещания также подробно остановились на обсуждении предварительных итогов реализации шести нацпроектов в Самарской области в 2020 году.

Говоря о нацпроекте «Жилье и городская среда», министр строительства региона Евгений Чудаев сообщил, что в этом году в регионе будет введено порядка 1,5 млн кв. м. жилья. Больше всего многоквартирных домов построено и введено в эксплуатацию в январе-октябре 2020-го в Самаре, Тольятти и Волжском районе.

«Попрошу глав муниципалитетов проявить активность в поиске застройщиков, которые смогут реализовать строительные проекты на ваших территориях помимо областных структур, – поставил задачу Виктор Кудряшов. - Мы окажем этим застройщикам господдержку».

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов отдельно доложил о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году по программе планируется благоустроить 323 дворовые и 154 общественные территории. По состоянию на 24 ноября, работы завершены в 322 дворах и 152 общественных территориях. Оставшиеся объекты планируют сдать до 30 ноября.

Заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров доложил об исполнении отдельных показателей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По его данным, в этом году увеличилось количество самозанятых граждан. Сегодня в этом статусе зарегистрировались уже больше 35 тысяч жителей. Количество самозанятых продолжает расти. А вот число людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, несколько снизилось, что обусловлено ситуацией с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Нет рисков неисполнения показателей нацпроекта «Образование». По информации министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна, почти половина показателей уже достигнута, по остальным предполагается выйти на плановые значения до конца года.

В рамках нацпроекта в этом году в регионе открыли центр одаренных детей «Вега», мобильный технопарк «Кванториум», центр технического творчества «IT-куб». Виктор Акопьян также отметил, что во всех муниципалитетах региона были достигнуты целевые показатели нацпроекта.

В этом году в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией особая нагрузка лежит на отрасли здравоохранения. О ходе реализации нацпроекта сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Понятно, что отрасль здравоохранения находится в наиболее стрессовом режиме в связи с новой коронавирусной инфенкцией. Тем не менее, в этих непростых условиях большинство показателей все же удается исполнять, - сказал Виктор Кудряшов. - Многие ведущие больницы области сегодня вынуждены лечить новую опасную болезнь. Однако министерство здравоохранения имеет четкую стратегию того, как с этой ситуацией справляться».

Подводя итоги совещания, председатель Правительства отметил, что отступлений от плана немного и необходимо максимально эффективно использовать последние недели года для того, чтобы преодолеть отставание там, где оно наметилось и «подтянуть» ситуацию.

Участники совещания уделили также особое внимание планам по реализации нацпроектов в будущем, 2021 году.

«Бюджет Российской Федерации утвержден, бюджет Самарской области планируется принять 15 декабря. Прошу Вас, коллеги, сработать на опережение, заблаговременно подготовить необходимые документы с тем, чтобы уже 20 декабря на электронных площадках появились извещения о торгах на заключение государственных контрактов в рамках исполнения нацпроектов на будущий, 2021 год», - поставил задачу Виктор Кудряшов, передает пресс-служба облправительства.