В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт

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Во вторник, 15 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Представители общественных организаций, экологи, руководители контрольно-надзорных органов и профильных ведомств подводили итоги реализации в 2020 году нацпроекта «Экология», обсуждали вопросы сохранения биоразнообразия, контроля за безнадзорными животными и состояния водоемов губернии.

«Экологический совет создавался для того, чтобы от общественности, от людей, которым не все равно, что происходит в регионе, от экспертов, профессионалов слышать проблемные вопросы, которые позволят нам определить направления совместной деятельности и найти оптимальные решения», –подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая заседание.

Обсуждая вопрос сохранения биоразнообразия, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Людмила Кавеленова отметила, что защитить фонды ценных видов растений и животных помогает сеть ООПТ (особо охраняемых природных территорий).

«В нашей области эта сеть характеризуется многоуровневостью: есть ООПТ федерального и регионального значения, памятники природы, – сказала доктор биологических наук. – Сейчас продолжается работа по присвоению особо охраняемых статусов тем природным территориям, которые этого заслуживают».

Ведется работа по актуализации региональной Красной книги, которая, по сути, является кадастром видов живых организмов, которые в первую очередь нуждаются в охране. «В нашей области Красная книга уже представлена во втором издании, – отметила Людмила Кавеленова. – При этом оценивается изменение ситуации, какие виды по-прежнему мы можем считать редкими и нуждающимися в особой охране, а какие, в силу объективных причин, такого статуса уже не заслуживают».

Вывести работу по сохранению биоразнообразия на новый уровень, по мнению экспертов, поможет возвращение в естественную среду организмов, выращенных в «культуре», то есть вне живой природы. Механизм этого способа следующий: в природе открывается аутентичное растение, затем ученые его размножают в искусственной среде, после чего выращенные таким образом растения переносятся обратно в природу. К примеру, так проводили восстановление пиона коротколистного, который в первом издании расной книги числился исчезнувшим, но теперь восстановлен в Самарской области. Подобным образом восполнили утрату популяции можжевельника казацкого на склоне горы Зольная. При этом, по словам Людмилы Кавеленовой, за тем, приживется ли растение, выращенное в лаборатории, следят с помощью современных технологий. «В этом году мы привлекли наших коллег с кафедры биоинформатики к обследованию наших репродуцированных растений с помощью беспилотников», – добавила она.

Совсем недавно по федеральной программе университету были выделены средства, на которые закуплена современная лаборатория для изучения и сохранения биоразнообразия. Уникальное оборудование помогает провести скрининг качества семян, не повредив их. Это позволит отбирать лучшие образцы.

«На основе этой лаборатории мы начинаем формирование генетического банка семян. В первую очередь, данную работу будем проводить по семенам редких видов растений нашей Самарской области», – рассказала заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета.

Также она предложила разработать единую региональную стратегию сохранения биоразнообразия, в рамках которой будет проводиться инвентаризация живых организмов, выявление мест обитания редких видов, уникальных природных сообществ, сохранение природных биотопов, флоры и фауны.

«Это очень важное предложение, которое заставит нас более детально по всем направлениям отрабатывать вопросы, связанные с сохранением ценного биоразнообразия», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Ларионову взять вопрос под особый контроль.

Участники Совета также обсудили состояние водных объектов Самарской области. Для сохранения чистоты водоемов региона ведется большая работа, в том числе по нацпроекту «Экология», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Только в рамках проекта «Оздоровление Волги» помимо строительства, к 2024 году будет реконструировано и модернизировано 29 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В 2020 году таких объектов пять, они расположены в Самаре, Сызрани, Октябрьске и Жигулевске. В 2021 году планируется приступить к модернизации 8 объектов в городах Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань (пос. Новокашпирский), Отрадный, Жигулевск (с. Солнечная Поляна), Нефтегорск, Кинель (в п. Лебедь и в п.г.т. Усть-Кинельский).

Кроме того, благодаря нацпроекту ведется работа по ликвидации 2 объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге. До 2024 года планируется провести рекультивацию территорий в районе сельского поселения Рождествено, на которой ранее незаконно находилась спиртовая барда, а также изолировать источник химической опасности – шламоотстойника Ш2 в рамках проекта рекультивации территорий бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов».

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов также рассказал, что в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» до 2024 года будет выполнена расчистка участков русла реки Сызранки на территории Сызрани. Так же в ближайшем будущем планируется провести расчистку русел на реках Большая Вязовка в Красноармейском районе, Чагра в Хворостянском районе, Подстепновка в Волжском районе.

Кроме того, сейчас министерством ведется работа по определению границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос. Это необходимо для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и их истощения, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Всего в Самарской области работы запланированы на 230 водных объектах.

В ходе совета обсуждались предложения, которые будут способствовать повышению эффективности работы с промышленными предприятиями, деятельность которых потенциально может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. С инициативой выступил заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы Денис Волков.

«Дмитрий Игоревич, после вашего поручения я провел переговоры с руководством предприятий, в том числе тольяттинских, научным сообществом, общественностью, и я подтверждаю, что мы можем создать проектный офис для разработки регионального экологического стандарта. Предприятия готовы в этом участвовать, – прокомментировал Денис Волков. – Считаю, что работа такого проектного офиса должна быть построена на ресурсе партии «Единая Россия», в частности, на базе федерального проекта «Чистая страна».

Предварительно участвовать в разработке регионального экологического стандарта готовы «Аком», «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». «Предприятия готовы демонстрировать свою экологическую активность», – добавил депутат.

Эти слова подтвердил генеральный директор «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. Он отметил, что создание единых экостандартов важно для бизнес-сообщества.

«Рад, что то, о чем мы с вами договорились, оперативно исполняется. Вы в короткие сроки отрабатываете вопросы, – обратился Дмитрий Азаров к депутату. – Мне очень важно мнение бизнеса, поэтому попросил его заранее выяснить. За разработку регионального экологического стандарта нужно браться оперативно, тем более, есть предприятия, которые точно откликнулись», передает пресс-служба облправительства.