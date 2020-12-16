Я нашел ошибку
Главные новости:
Волонтер - медик Николай Куликов вернулся из Москвы, где стал участником Социального форума «Единой России».
Самарский волонтер «женат на медицине»
Сейчас прививку от коронавируса могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, торговли, сотрудники МФЦ госуслуг, соцслужб.
Собянин: москвичи смогут вернуться к жизни без ограничений после массовой вакцинации
Сейчас граждане 65+ находятся в зоне риска.
В преддверии новогодних праздников пожилым самарцам напоминают о мерах безопасности
Всего в рейтинг вошли 120 ОЭЗ и индустриальных парков по всей стране.
ОЭЗ «Тольятти» подтвердила статус площадки, максимально привлекательной для инвесторов
В нем можно будет приобрести книгу или арт-сувенир, выпить кофе, полистать альбом по искусству в читальном зале, встретиться с друзьями.
25 декабря начинает работу «Клуб Третьяковки в Самаре»
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Компания установит нулевую торговую наценку на макароны, хлеб, тушенку, черный чай, картофель, зерновые хлопья и молоко.
X5 Retail Group снизит цены на семь социально значимых продуктов
С 1 января размер пенсий жителей столицы превысит 20 тысяч рублей.
Москвичам повысят пенсии
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.42
-0.03
EUR 89.32
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре Дмитрий Воденников прочтет новые стихи, написанные после 10-летнего перерыва
Будьте моим тайным Дедом Морозом!  Жители Самарской области станут участниками всероссийской новогодней акции 
Самарчан пригласили присоединиться к музыкальному флешмобу "Валенки"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт

16 декабря 2020 15:12
142
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.

Во вторник, 15 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Представители общественных организаций, экологи, руководители контрольно-надзорных органов и профильных ведомств подводили итоги реализации в 2020 году нацпроекта «Экология», обсуждали вопросы сохранения биоразнообразия, контроля за безнадзорными животными и состояния водоемов губернии.

«Экологический совет создавался для того, чтобы от общественности, от людей, которым не все равно, что происходит в регионе, от экспертов, профессионалов слышать проблемные вопросы, которые позволят нам определить направления совместной деятельности и найти оптимальные решения», –подчеркнул Дмитрий Азаров, открывая заседание.

Обсуждая вопрос сохранения биоразнообразия, заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета Людмила Кавеленова отметила, что защитить фонды ценных видов растений и животных помогает сеть ООПТ (особо охраняемых природных территорий).

«В нашей области эта сеть характеризуется многоуровневостью: есть ООПТ федерального и регионального значения, памятники природы, – сказала доктор биологических наук. – Сейчас продолжается работа по присвоению особо охраняемых статусов тем природным территориям, которые этого заслуживают».

Ведется работа по актуализации региональной Красной книги, которая, по сути, является кадастром видов живых организмов, которые в первую очередь нуждаются в охране. «В нашей области Красная книга уже представлена во втором издании, – отметила Людмила Кавеленова. – При этом оценивается изменение ситуации, какие виды по-прежнему мы можем считать редкими и нуждающимися в особой охране, а какие, в силу объективных причин, такого статуса уже не заслуживают».

Вывести работу по сохранению биоразнообразия на новый уровень, по мнению экспертов, поможет возвращение в естественную среду организмов, выращенных в «культуре», то есть вне живой природы. Механизм этого способа следующий: в природе открывается аутентичное растение, затем ученые его размножают в искусственной среде, после чего выращенные таким образом растения переносятся обратно в природу. К примеру, так проводили восстановление пиона коротколистного, который в первом издании расной книги числился исчезнувшим, но теперь восстановлен в Самарской области. Подобным образом восполнили утрату популяции можжевельника казацкого на склоне горы Зольная. При этом, по словам Людмилы Кавеленовой, за тем, приживется ли растение, выращенное в лаборатории, следят с помощью современных технологий. «В этом году мы привлекли наших коллег с кафедры биоинформатики к обследованию наших репродуцированных растений с помощью беспилотников», – добавила она.

Совсем недавно по федеральной программе университету были выделены средства, на которые закуплена современная лаборатория для изучения и сохранения биоразнообразия. Уникальное оборудование помогает провести скрининг качества семян, не повредив их. Это позволит отбирать лучшие образцы.

«На основе этой лаборатории мы начинаем формирование генетического банка семян. В первую очередь, данную работу будем проводить по семенам редких видов растений нашей Самарской области», – рассказала заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета.

Также она предложила разработать единую региональную стратегию сохранения биоразнообразия, в рамках которой будет проводиться инвентаризация живых организмов, выявление мест обитания редких видов, уникальных природных сообществ, сохранение природных биотопов, флоры и фауны.

«Это очень важное предложение, которое заставит нас более детально по всем направлениям отрабатывать вопросы, связанные с сохранением ценного биоразнообразия», – подчеркнул Дмитрий Азаров и поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александру Ларионову взять вопрос под особый контроль.

Участники Совета также обсудили состояние водных объектов Самарской области. Для сохранения чистоты водоемов региона ведется большая работа, в том числе по нацпроекту «Экология», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. Только в рамках проекта «Оздоровление Волги» помимо строительства, к 2024 году будет реконструировано и модернизировано 29 объектов водопроводно-канализационного хозяйства. В 2020 году таких объектов пять, они расположены в Самаре, Сызрани, Октябрьске и Жигулевске. В 2021 году планируется приступить к модернизации 8 объектов в городах Новокуйбышевск, Похвистнево, Сызрань (пос. Новокашпирский), Отрадный, Жигулевск (с. Солнечная Поляна), Нефтегорск, Кинель (в п. Лебедь и в п.г.т. Усть-Кинельский).

Кроме того, благодаря нацпроекту ведется работа по ликвидации 2 объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге. До 2024 года планируется провести рекультивацию территорий в районе сельского поселения Рождествено, на которой ранее незаконно находилась спиртовая барда, а также изолировать источник химической опасности – шламоотстойника Ш2 в рамках проекта рекультивации территорий бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов».

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов также рассказал, что в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» до 2024 года будет выполнена расчистка участков русла реки Сызранки на территории Сызрани. Так же в ближайшем будущем планируется провести расчистку русел на реках Большая Вязовка в Красноармейском районе, Чагра в Хворостянском районе, Подстепновка в Волжском районе.

Кроме того, сейчас министерством ведется работа по определению границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос. Это необходимо для предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и их истощения, сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Всего в Самарской области работы запланированы на 230 водных объектах.

В ходе совета обсуждались предложения, которые будут способствовать повышению эффективности работы с промышленными предприятиями, деятельность которых потенциально может оказывать негативное воздействие на окружающую среду. С инициативой выступил заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской Губернской Думы Денис Волков.

«Дмитрий Игоревич, после вашего поручения я провел переговоры с руководством предприятий, в том числе тольяттинских, научным сообществом, общественностью, и я подтверждаю, что мы можем создать проектный офис для разработки регионального экологического стандарта. Предприятия готовы в этом участвовать, – прокомментировал Денис Волков. – Считаю, что работа такого проектного офиса должна быть построена на ресурсе партии «Единая Россия», в частности, на базе федерального проекта «Чистая страна».

Предварительно участвовать в разработке регионального экологического стандарта готовы «Аком», «Тольяттикаучук» и «КуйбышевАзот». «Предприятия готовы демонстрировать свою экологическую активность», – добавил депутат.

Эти слова подтвердил генеральный директор «КуйбышевАзот» Александр Герасименко. Он отметил, что создание единых экостандартов важно для бизнес-сообщества.

«Рад, что то, о чем мы с вами договорились, оперативно исполняется. Вы в короткие сроки отрабатываете вопросы, – обратился Дмитрий Азаров к депутату. – Мне очень важно мнение бизнеса, поэтому попросил его заранее выяснить. За разработку регионального экологического стандарта нужно браться оперативно, тем более, есть предприятия, которые точно откликнулись», передает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
16 декабря 2020  15:12
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Политика региона
137
16 декабря 2020  09:16
«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о гаражной амнистии
«Единая Россия» внесет в Госдуму законопроект о «гаражной амнистии»
 Более 3,5 миллионов человек смогут оформить в собственность гаражи и землю под ними. Политика региона
187
15 декабря 2020  23:00
Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства.
Путин поздравил Байдена с победой на выборах
Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой...Политика региона
407
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
1005
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
915
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
1520
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1799
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1733
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1993
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
1584
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1859
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
3239
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
3446
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
4306
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
4404
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
4479
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5893
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8832
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
16 декабря 2020  15:12 
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Политика региона
128
Еще пять женщин и двое мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области
16 декабря 2020  13:38 
Еще пять женщин и двое мужчин стали жертвами коронавируса в Самарской области
​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 26816 случаев коронавируса. Здравоохранение
227
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
16 декабря 2020  12:44 
В Самарской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Ранее сообщалось, что для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями в регионе с 5 ноября введен режим обязательной самоизоляции.... Социум
258
Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300
16 декабря 2020  12:30 
Число случаев заражения COVID-19 в Самарской области за сутки перевалило за 300
За сутки умерли еще семеро больных. Здравоохранение
262
Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре
16 декабря 2020  12:23 
Яркими огнями засверкали елки на площади Куйбышева в Самаре
В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией массовые новогодние мероприятия проводить не планируется. Социум
276
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности.
16 декабря 2020  15:12 
В Самарской области для предприятий разработают региональный экологический стандарт
Дмитрий Азаров провел заключительное в этом году заседание Общественного совета по экологической безопасности. Политика региона
132
Председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание.
14 декабря 2020  20:53 
Виктор Кудряшов поручил вести постоянный мониторинг потребительских цен на социально значимые товары
Председатель Правительства Самарской области  Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. Политика региона
875
Дмитрий Азаров провел  заседание оперативного штаба СО.
14 декабря 2020  20:51 
Оперативный штаб СО: одобрены решения по режиму ограничительных мер до 17 января 2021 года
Дмитрий Азаров провел  заседание оперативного штаба СО. Политика региона
1492
Весь список
Прямая речь/Интервью
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным, завершается возведение первого кор
11 декабря 2020  17:47 
Дмитрий Азаров о строительстве школы на Пятой просеке: «Подбираем ответственные команды и в срок реализуем проекты»
В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проконтролировал ход строительства школы на 5-й просеке в Самаре, где по нацпроекту... Экономика региона
1226
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
3282
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1681
Весь список

Сбербанк: Введение рубля повлечет рост процентных ставок по кредитам

Во вторник, 15 декабря выступая на пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов высказал мнение, что появление в свободном обращении так называемого «цифрового рубля» может повлечь за собой рост процентных ставок по кредитам.


Подробнее→
Новости Тольятти
16 декабря 2020  11:34
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
В ближайшее время Тольяттинская филармония представляет
17 декабря  19:00 «ГОЛОСА ЭПОХИ» Музыкальные портреты легендарных артистов XX века. Новости Тольятти
235
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
1392
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1903
Весь список