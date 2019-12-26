В ПФО установят 15 бюстов погибших героев-десантников
26 декабря 2019 18:42
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На этой неделе в Балахнинском, Краснобаковском и Дивеевском районах Нижегородской области торжественно открыли бюсты кавалерам ордена «Мужества» Роману Пискунову, Ярославу Иванову и Андрею Зайцеву.
В памятных мероприятиях приняли участие руководители органов исполнительной власти муниципального и регионального уровня, родственники погибших десантников, учащиеся образовательных организаций районов, юнармейцы, представители общественных организаций ветеранов боевых действий, жители муниципалитетов. Общее количество участников торжественных мероприятий составило порядка 600 чел. Ранее бюсты десантникам были установлены в Татарстане и Кировской области. В 2017 году в Марий Эл был установлен памятник гвардии подполковнику Марку Евтюхину, передает пресс-служба ПФО.
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