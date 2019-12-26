В ПФО установят 15 бюстов погибших героев-десантников

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В Приволжском федеральном округе во исполнение Указов Президента России по увековечиванию памяти погибших десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии проводится работа по изготовлению и установке 15 бюстов героев, родившихся в Приволжье или имеющих непосредственное отношение к регионам округа. Работы ведутся при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Планируется, что они будут завершены до 1 марта 2020 года, к дате 20-летия со дня бессмертного подвига псковских десантников.На этой неделе в Балахнинском, Краснобаковском и Дивеевском районах Нижегородской области торжественно открыли бюсты кавалерам ордена «Мужества» Роману Пискунову, Ярославу Иванову и Андрею Зайцеву.В памятных мероприятиях приняли участие руководители органов исполнительной власти муниципального и регионального уровня, родственники погибших десантников, учащиеся образовательных организаций районов, юнармейцы, представители общественных организаций ветеранов боевых действий, жители муниципалитетов. Общее количество участников торжественных мероприятий составило порядка 600 чел. Ранее бюсты десантникам были установлены в Татарстане и Кировской области. В 2017 году в Марий Эл был установлен памятник гвардии подполковнику Марку Евтюхину, передает пресс-служба ПФО.