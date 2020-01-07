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Новости /  Политика /  Политика региона  

В ЛДПР прокомментировали раздачу Жириновским денег в Москве

7 января 2020 21:23
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В воскресенье политик вручал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский всегда готов материально помогать нуждающимся, заявили в пресс-службе фракции, передает РИА Новости

Так представители депутата прокомментировали раздачу Жириновским денег на Красной площади. В воскресенье политик вручал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки, при этом обращаясь к "детям, инвалидам, сиротам, крепостным и холопам".

В ЛДПР считают, что СМИ исказили информацию.

"Они вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общается с окружающими. Несмотря на то, что даже в этом эпизоде нет ни одного недовольного или обиженного человека, эти СМИ преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Жириновского.

В партийной пресс-службе отметили, что получившие деньги россияне "только благодарили Жириновского и просили задержаться еще".

Комиссия Госдумы по этике пообещала оценить действия депутата после 13 января. 



Фото:   соцсети
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Комментарии


Политика региона
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В воскресенье политик вручал прохожим тысячерублевые купюры и чебуреки.
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