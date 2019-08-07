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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле рассказали подробности нового звонка Зеленского Путину

7 августа 2019 16:02
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В пресс-службе главы российского государства отметили, что речь во время разговора шла о ситуации на юго-востоке Украины.
В Кремле подтвердили факт нового телефонного разговора президента Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским. Беседа состоялась по инициативе последнего, передает life.ru.

В пресс-службе главы российского государства отметили, что речь во время разговора действительно шла о ситуации на юго-востоке Украины. При этом "была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".

— Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения, — сообщили в Кремле.

Лидеры двух государств отметили важность следования минским договорённостям, в том числе по поводу особого статуса ДНР и ЛНР.

Также собеседники договорились об активизации работы по возвращению пленных. 


Фото © kremlin.ru
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Комментарии



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