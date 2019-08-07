В Кремле рассказали подробности нового звонка Зеленского Путину

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В пресс-службе главы российского государства отметили, что речь во время разговора действительно шла о ситуации на юго-востоке Украины. При этом "была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".— Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения, — сообщили в Кремле.Лидеры двух государств отметили важность следования минским договорённостям, в том числе по поводу особого статуса ДНР и ЛНР.Также собеседники договорились об активизации работы по возвращению пленных.Фото © kremlin.ru