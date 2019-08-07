В Кремле рассказали подробности нового звонка Зеленского Путину
7 августа 2019 16:02
139
В пресс-службе главы российского государства отметили, что речь во время разговора действительно шла о ситуации на юго-востоке Украины. При этом "была акцентирована важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".
— Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения, — сообщили в Кремле.
Лидеры двух государств отметили важность следования минским договорённостям, в том числе по поводу особого статуса ДНР и ЛНР.
Также собеседники договорились об активизации работы по возвращению пленных.
Фото © kremlin.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
7 августа 2019 17:55
В подписных списках в его поддержку значились умершие и несуществующие граждане. Политика региона
4
7 августа 2019 16:02
В пресс-службе главы российского государства отметили, что речь во время разговора шла о ситуации на юго-востоке Украины. Политика региона
138
6 августа 2019 15:57
Действующие выплаты в размере ста рублей депутат назвал рудиментом и архаизмом. Политика региона
339
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1874
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1410
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1419
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
386
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
719
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
463
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
583
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
514
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
417
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
495
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
832
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
826
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
757
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
945
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
958
Мероприятия