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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"

14 октября 2019 19:35
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В сетевом издании
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме", передает РИА Новости

Ранее в сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где Сурков отмечает, что "путинизм" представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования.

"Не знаю, мне не совсем импонирует название "путинизм". Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента, и находился в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира. Невозможно умалять роль Путина в этих процессах", - сказал Песков журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, опыт руководства Путина, его методы, "эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и международных дел, с точки зрения, наверное, разрушения такого монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане трудно переоценить вклад Путина". "Конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения", - уточнил Песков.

Сначала зазвенели якоря боевого парусника – он вставал на кронштадтский рейд, затем над Кронштадтом загрохотал артиллерийский салют. Так августовским утром 1806 года завершилась первая русская кругосветная экспедиция. Как сообщали газеты – "к неописуемой радости и удовольствию соотечественников".

В ответ на вопрос, руководствуется ли Путин какой-либо идеологией, представитель Кремля указал, что исключительный прагматизм в работе президента, где все целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условия для развития российского общества и каждого россиянина отдельно - это его подход. "Он сам об этом неоднократно говорил. В этом плане ничего не изменилось", - заключил Песков.


Фото из открытых источников 
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Комментарии



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