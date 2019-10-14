В Кремле прокомментировали статью Суркова о "путинизме"
14 октября 2019 19:35
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Ранее в сетевом издании "Актуальные комментарии" открылась новая рубрика - "Путинизм", где Сурков отмечает, что "путинизм" представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования.
"Не знаю, мне не совсем импонирует название "путинизм". Я не знаю, что такое политический лайфхак, поэтому не могу судить. В то же время я, наверное, соглашусь с моим коллегой Сурковым, что, безусловно, фактически 20 лет, в ходе которых Путин находится и в должности президента, и находился в должности председателя правительства, это очень важные годы в истории нашей страны, и в истории развития всего мира. Невозможно умалять роль Путина в этих процессах", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента, опыт руководства Путина, его методы, "эффект Путина как с точки зрения внутрироссийских дел, так и международных дел, с точки зрения, наверное, разрушения такого монополярного гегемонизма и поэтапного перехода в сторону многополярности и роста идей суверенности - в этом плане трудно переоценить вклад Путина". "Конечно, ученые, политологи здесь имеют большой участок работы для оценок, анализа, изучения", - уточнил Песков.
Сначала зазвенели якоря боевого парусника – он вставал на кронштадтский рейд, затем над Кронштадтом загрохотал артиллерийский салют. Так августовским утром 1806 года завершилась первая русская кругосветная экспедиция. Как сообщали газеты – "к неописуемой радости и удовольствию соотечественников".
В ответ на вопрос, руководствуется ли Путин какой-либо идеологией, представитель Кремля указал, что исключительный прагматизм в работе президента, где все целиком и полностью направлено на развитие страны, на обеспечение условия для развития российского общества и каждого россиянина отдельно - это его подход. "Он сам об этом неоднократно говорил. В этом плане ничего не изменилось", - заключил Песков.
Фото из открытых источников
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