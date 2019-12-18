В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
18 декабря 2019 15:35
129
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда", заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту.
"В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Кремле позицию главы Генштаба и какие действия могут последовать со стороны Москвы в ответ на учения НАТО.
"Но то, что экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ продолжающаяся вызывает обеспокоенность, - это не секрет, это тоже хорошо известно", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
18 декабря 2019 18:48
Ключевая тема – участие предприятий региона в нацпроектах «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и... Политика региона
18
18 декабря 2019 17:28
Был рассмотрен вопрос о проведении мероприятий по пресечению нарушений в сфере незаконного использования товарных знаков и маркировки товаров на... Политика региона
89
18 декабря 2019 17:13
Принято решение об установлении на 2020 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Политика региона
107
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
643
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
642
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1011
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
400
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
337
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
899
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
689
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
625
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
992
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
331
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
608
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
666
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
907
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2094
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2601
Мероприятия