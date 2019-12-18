В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

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Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда", заявил, что сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту."В данном случае речь идет о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих маневров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным, и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может", - заявил Песков в ответ на вопрос о том, разделяют ли в Кремле позицию главы Генштаба и какие действия могут последовать со стороны Москвы в ответ на учения НАТО."Но то, что экспансия военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ продолжающаяся вызывает обеспокоенность, - это не секрет, это тоже хорошо известно", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.