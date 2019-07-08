В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести переговоры в Минске
8 июля 2019 19:47
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— Пока я не готов как-то отвечать, это же абсолютно новый формат. Во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается, — пояснил Песков.
По словам Пескова, эту новую инициативу Зеленского рассмотрят. При этом представитель Кремля напомнил, что Вашингтон — не участник нормандского формата.
Ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске при посредничестве Дональда Трампа, Ангелы Меркель, Терезы Мэй и Эмманюэля Макрона. Лидер Незалежной обратился к российскому президенту на русском языке. Среди тем, которые он хочет затронуть, — Крым и Донбасс.
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