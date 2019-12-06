В Германии предложили пригласить Россию в НАТО
6 декабря 2019 16:01
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Как отмечают авторы статьи, в Европе сейчас фактически нет лидера, поскольку Германия готовится встречать "жизнь после Меркель", Великобритания бросила бразды правления и выбрала Брексит и лишь президент Франции предпринимает попытки мыслить на перспективу.
— Он постоянно поднимает вопрос о проблемах безопасности Европы и требует разработать "новую архитектуру безопасности между ЕС и Россией". Однако создание подобной архитектуры, в которую была бы интегрирована российская оборона, означала бы конец НАТО, — говорится в материале.
По версии издания, своим местами провокационным поведением французский лидер проявляет беспокойство о том, что в случае возникновения реального кризиса на территории Европы американцы не смогут поддержать её.
В сложившейся ситуации, по мнению журналистов, у президента США Дональда Трампа появился шанс разработать не утопичную, а реалистичную политику и решиться на "исторический шаг" и пригласить Россию в НАТО, тем самым открыв новую главу в американо-российских отношениях и создав новый "альянс за мир" с участием Москвы.
Этот шаг, во-первых, действительно бы означал превращение НАТО в трансатлантическую организацию безопасности от Владивостока до Лиссабона, а также открывал бы двери для новых переговоров о ядерном вооружении.
— В-третьих, оборонительный альянс, который объединил бы трансатлантические страны с Россией, помог бы налаживанию трёхстороннего диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином, поскольку именно эти три ядерные державы несут особую ответственность за мир в XXI веке, — отмечается в публикации.
В то же время авторы подчёркивают, что для того, чтобы у президента США получилось привести НАТО "к успеху", ему потребуется смелая дипломатия в рамках так называемого "нормандского формата" при строгом выполнении минских соглашений.
Обновлённый таким образом блок НАТО, по мнению издания, мог бы заключить новый договор, согласно которому члены альянса могли бы иметь разные мнения по вопросам безопасности, но только за пределами Европы. При таком развитии событий Брюссель по-прежнему мог бы быть столицей нового альянса, но вторая штаб-квартира могла бы появиться и в Москве, допускают авторы статьи.
Фото из открытых источников
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