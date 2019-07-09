В Департаменте транспорта Самары обсудили вопросы обеспечения транспортной безопасности
9 июля 2019 22:00
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Законодательно определено, что транспорт для организации пассажирских перевозок должен быть оборудован специальными техническими средствами для безопасности граждан, а водители обучены и аттестованы специализированной организацией.
Так, специальные обучающие центры учат водителей, как вести себя в различных ситуациях, в том числе нештатных.
«Это достаточно большой курс, рассчитанный на 72 часа. Водитель обязан знать все те необходимые меры, которые он должен предпринять - кого он должен проинформировать, какими должны быть первичные действия, то есть что он должен сделать, чтобы локализовать или по возможности снизить ущерб от незаконного вмешательства, различных инцидентов», - пояснил руководитель Департамента транспорта Самары Сергей Маркин.
Участники совещания резюмировали, что аттестация довольно сложная процедура и даже признали избыточность ее некоторых требований. Начальник управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора Иван Данильцев рассказал об инициативе упрощения требований.
«Проводим цикл совещаний, общественных слушаний, где напрямую работаем с бизнесом, в том числе коммерческими перевозчиками. И все вопросы относительно снижения излишних требований к нашим перевозчикам должны достичь оптимального значения, чтобы при этом не снизился уровень транспортной безопасности. Все предложения мы обобщили, и сейчас они проходят согласование», - сообщил Иван Данильцев.
Обеспечение транспортной безопасности также чрезвычайно затратно, отметили участники совещания. Одна из целей встречи - поделиться опытом и, конечно же, минимизировать затраты перевозчиков при безусловном выполнении мероприятий.
Стоит отметить, что транспортная безопасность в Самаре благодаря Мундиалю, который проводился в 2018 году, значительно выросла. Средствами видеофиксации было оборудовано 187 автобусов и 177 трамваев.
«Все, что у нас работало на специальных маршрутах – шаттлах, целиком соответствовало и соответствует сейчас требованиям транспортной безопасности. Это и камеры в салонах, и архив с возможностью сохранения всех видеозаписей. После Чемпионата мира по футболу это никуда не делось. Этот же подвижной состав работает на городских линиях и в ежедневном режиме перевозит пассажиров», –подчеркнул заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин.
Кроме того, на совещании руководители городских муниципальных транспортных предприятий рассказали о необходимости финансирования и, возможно, софинансирования из бюджетов различных уровней закупки оборудования, которое планируется установить на оставшиеся транспортные средства, а также обучения и аттестации сотрудников предприятий. Также предложили выделить отдельной строкой в городском бюджете средства для обеспечения транспортной безопасности.
Подобные семинары-встречи на базе Департамента транспорта планируется сделать постоянными.
По итогам этого совещания подготовлен проект Соглашения о взаимодействии между Управлением государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Ространснадзора и Департаментом транспорта Администрации города, передает пресс-служба горадминистрации.
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