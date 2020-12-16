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В 2020 году почти полторы тысячи молодых семей региона получили выплаты на приобретение жилья
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В 2020 году почти полторы тысячи молодых семей региона получили выплаты на приобретение жилья

16 декабря 2020 19:13
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Дмитрий Азаров провел личную встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел личную встречу с жителями Тольятти по вопросу предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

Обеспечение благополучия семей Губернатор Самарской области считает основной заботой власти. Одной из ключевых мер поддержки является программа «Молодой семье – доступное жилье». В этом году на ее реализацию направлены беспрецедентные средства из бюджетов всех уровней – более 1,1 млрд. рублей.

Благодаря усилиям Губернатора в 2020 году почти на 400 млн. вырос объем средств, выделенных на программу из федерального бюджета. Кроме того, несмотря на объективные сложности в экономике, в 2020 году из регионального бюджета на это направление выделено 385 млн.руб, что на 100 млн. больше, чем в прошлом.

Все это позволило значительно продвинуться в вопросе оказания помощи семьям. На сегодня социальную выплату получили 1488 молодых семей, в том числе 679 – тольяттинских. При этом за все время реализации программы (с 2014 года) в области выплату получили 7808 семей. Таким образом, из всех получателей выплаты на жилье, почти 20% получили ее в этом году.

Тем не менее, очередь, копившаяся годами, продолжает оставаться значительной – около 10 тысяч семей. «Я понимаю, насколько важен этот вопрос для молодых семей. Поэтому мы выделяем значительные средства из регионального бюджета, обосновываем важность федерального финансирования. Хочу отметить, что никогда ранее область не добивалась таких результатов, как в последние годы – число молодых семей, которым мы дали социальную выплату, беспрецедентное», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Губернатор отметил: несмотря на экономические сложности, вызванные пандемией, уровень регионального финансирования не сократится и в 2021 году.

На приеме были рассмотрены индивидуальные ситуации по нескольким семьям, по каждой из них Глава региона дал четкие поручения профильному министерству и местным властям.

Так, житель Автограда, многодетный папа Александр Петрунин рассказал, что с 2015 года стоит в очереди на получение социальной выплаты в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье». Вместе с супругой и тремя детьми – последний ребенок появился в мае этого года – они проживают в небольшой квартире, площадь которой составляет 34 квадратных метра. На всех уже не хватает. «Когда появился третий ребенок, мы решили улучшить свои жилищные условия», – добавил глава семейства. Однако семья волнуется, что очередь на предоставление соцвыплаты большая, и ждать средств придется еще долго.

Губернатор поручил Министерству социально-демографической и семейной политики региона проанализировать ситуацию. Заместитель министра Галина Андриянова отметила, что вопрос будет решен в ближайшие месяцы. «Мы посмотрели очередность на следующий год. Поскольку у Петруниных как у многодетной семьи есть первоочередное право на получение социальной выплаты, то они получат выплату уже в первой половине 2021 года», – сообщила она.

Пользуясь случаем, Александр Петрунин, который работает водителем тольяттинского пассажирского автотранспортного предприятия №3, поблагодарил Главу региона за новые автобусы, которые были переданы Автограду в ноябре в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Хочу вам сказать спасибо за новые автобусы, которые работают на газомоторном топливе – это положительно влияет на экологию города. Машины оснащены хорошо, кабина водителя оборудована современной техникой», – рассказал Александр Петрунин Губернатору.

С вопросом о предоставлении социальной выплаты к Губернатору обратилась и жительница Тольятти Ирина Аверьянова. Девушка со своей семьей с 2013 года стоит в очереди на получение социальной выплаты для улучшения жилищных условий. С рождением первого ребенка Ирина со своим супругом приобрела новую квартиру в ипотеку. Когда родился второй ребенок, средства материнского капитала были направлены на погашение части кредита. Благодаря соцвыплате семья сможет погасить долг перед банком.

Глава Тольятти Сергей Анташев пояснил, что в соответствии с очередностью семья одна из первых претендентов, и выплату получит уже в этом году: «Несколько семей отказались от получения выплат в рамках программы. И сейчас происходит перераспределение средств. За счет этого семья Ирины Викторовны Аверьяновой получит социальную выплату уже в этом году – до 18 декабря все будет оформлено».

В силу разных обстоятельств не все семьи успевают воспользоваться возможностями программы «Молодой семье – доступное жилье». Милана Лебедь во время беседы рассказала, что на момент рождения ребенка семья встала в очередь. Однако не имела возможности приобрети квартиру в ипотеку в виду сложных жизненных обстоятельств.

«Моя семья состоит из двух человек – я сама и сын. Летом мне исполнилось 36 лет, и я выбыла из программы. На сегодняшний день я приобрела квартиру в ипотеку, но рассчитывать на компенсацию не могу. Да и моей зарплаты не хватает, чтобы платить кредит», – рассказала жительница Автограда.

Заместитель министра социально-демографической и семейной политики региона отметила: если семья по возрасту исключается из программы, но есть ипотека, предусмотрена компенсация. «Разовая выплата на семью из двух человек составляет 77 тысяч рублей, из трех человек – 99 тысяч, четырех – 130 тысяч рублей. Это базовые цифры», – пояснила Галина Андриянова.

Дмитрий Азаров поручил мэру города Сергею Анташеву детально разобраться в ситуации и оказать поддержку заявительнице.

Похожая ситуация сложилась и у Эльвиры Барановой. В очередь встали в 2013 году, но спустя 6 лет семья вышла из программы по возрасту. За это время у них появилось двое детей, сейчас семья ждет третьего ребенка. За месяц до достижения предельного возраста участия в программе Эльвира вместе с мужем, который работает 12 лет на Тольяттинском предприятии по производству трансформаторов, взяли ипотеку. Сейчас средств на содержание семьи и погашение кредита не хватает.

Губернатор отметил, что Самарская область – один из немногих субъектов России, который разработал программу для семей, не сумевших получить выплаты в связи с достижением 36-летнего возраста. «Повышенные обязательства выполним. И это несмотря на то, что из-за ограничительных мер наш бюджет только в этом году теряет 12 млрд. рублей», – добавил он.

Дмитрий Азаров поручил Галине Андрияновой в ближайшее время определить сумму компенсации и подготовить все документы для получения семьей мер поддержки при рождении третьего ребенка.

Семьи поблагодарили Губернатора за возможность личной встречи и его участие в решении каждой ситуации.

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