Стартовал приём заявок на конкурс "Лидеры России
14 октября 2019 09:36
126
"Дорогие земляки! Стартовал приём заявок на конкурс "Лидеры России". Уже третий год конкурс помогает выявлять талантливых управленцев в промышленности, экономике, культуре,соцсфере, госуправлении. Приглашаю вас участвовать в конкурсе, войти в команду лидеров нашего региона и страны!", - написал глава региона в Твиттере.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 октября 2019 09:36
"Уже третий год конкурс помогает выявлять талантливых управленцев в промышленности, экономике, культуре,соцсфере, госуправлении." Политика региона
125
14 октября 2019 09:26
Вадим Пристайко заявил о необходимости определить "приемлемый путь развития" государства. Политика региона
126
13 октября 2019 22:35
Сотрудники Кремля время от времени сообщают главе государства о публикациях в микроблоге хозяина Белого дома. Политика региона
252
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
393
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
463
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
732
Видео
14 октября 2019 12:55
Видеоверсия спектакля была показана 12 октября по телеканалу "Губерния", а также по каналам других 13 регионов. Социум
0
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
346
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
654
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
510
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
428
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
721
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
958
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1516
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1077
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1326
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1520
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
963
Мероприятия