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Новости /  Политика /  Политика региона  

Стартовал приём заявок на конкурс "Лидеры России

14 октября 2019 09:36
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Об этом сообщает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Дорогие земляки! Стартовал приём заявок на конкурс "Лидеры России". Уже третий год конкурс помогает выявлять талантливых управленцев в промышленности, экономике, культуре,соцсфере, госуправлении. Приглашаю вас участвовать в конкурсе, войти в команду лидеров нашего региона и страны!", - написал глава региона в Твиттере. 
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Комментарии



Политика региона
14 октября 2019  09:36
"Уже третий год конкурс помогает выявлять талантливых управленцев в промышленности, экономике, культуре,соцсфере, госуправлении."
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