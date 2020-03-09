Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
9 марта 2020 15:00
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"Социальные обязательства перед гражданами будут выполнены, в этом можно не сомневаться. То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Фото из открытых источников
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