Россия разместила в Арктике еще одну дивизию ПВО

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По его словам, Северный морской путь находится под надежной защитой. Ежегодно Северный флот отрабатывает с ВДВ, ВКС и Силами специальных операций "оборону важных промышленных объектов и защиту экономических интересов России в Арктической зоне".Министр подчеркнул, что укрепление войск в Арктике остается одним из приоритетов Минобороны."Мы заложили там надежный фундамент для создания военной инфраструктуры. На островах арктических архипелагов построены не имеющие аналогов в мире административно-жилые комплексы, в которых военнослужащие несут боевую службу, боевое дежурство на ротационной основе".В ближайшее время Северный флот получит первый атомный ракетный крейсер нового проекта "Борей-А" "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов", а до конца года — еще четыре надводных корабля, подлодки и катера, добавил Шойгу."Всего до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики", — заключил министр.Фото из открытых источников