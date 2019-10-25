Россия перебросила в Сирию из Чечни ещё 300 военных полицейских
25 октября 2019 11:26
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— Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции ВС РФ, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в САР для выполнения спецзадач, — информирует ведомство, уточняя, что военнослужащие отправились с аэродрома в Северной Осетии.
Также с аэродромов Краснодарского края и Ростовской области на авиабазу Хмеймим самолётами военно-транспортной авиации для военных полицейских будет переброшено более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".
Военные начнут выполнять задачи в ближайшее время. Как отмечают в министерстве, они будут обеспечивать безопасность населения, поддерживать правопорядок и патрулировать районы. Также полицейские посодействуют выводу подразделений курдских отрядов самообороны вместе с вооружением на 30 километров от сирийско-турецкой границы.
В МО РФ уточнили, что в Сирию прибыли самые подготовленные военные с опытом таких операций, проходившие обучение в Центре военной полиции во Владикавказе.
Первая группа военных полицейских прибыла в САР 23 октября, в тот же день она приступила к выполнению задач в зоне у сирийско-турецкой границы.
Фото: соцсети
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