Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

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Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, в Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево.Фото из открытых источников