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Новости /  Политика /  Политика региона  

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

13 марта 2020 21:28
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Сохраняются рейсы в столицы стран ЕС, в Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.
Как передает РИА Новости, Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, в Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.

Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево. 


Фото из открытых источников
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Комментарии


Политика региона
13 марта 2020  21:28
Сохраняются рейсы в столицы стран ЕС, в Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.
Россия ограничит авиасообщение со странами Европы
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