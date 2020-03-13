Россия ограничит авиасообщение со странами Европы
13 марта 2020 21:28
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Отмечается, что сохраняются регулярные рейсы в столицы стран ЕС, в Женеву и Осло, а также чартеры для возвращения россиян на родину и вывоза граждан других государств в их страны.
Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево.
Фото из открытых источников
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