РЖД приостановит пассажирское сообщение с Китаем

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С 31 января приостановлено движение пассажирских поездов и беспересадочных вагонов между Россией и Китаем, за исключением курсировавших между Москвой и Пекином. Кроме того, Россия временно ограничила движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией."До особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин — Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита — Забайкальск — Пекин; беспересадочные вагоны Москва — Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19", — говорится в сообщении РЖД.Беспересадочные вагоны Москва — Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют до Забайкальска.Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем полностью прекратится с полуночи 3 февраля по московскому времени."Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат", — подчеркнули в РЖД.В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По предварительной информации, источник инфекции — оптовый рынок морепродуктов Хуанань.Число подтвержденных случаев заражения по всему миру уже превысило 14,5 тысячи, 305 человек скончались. Больше всего заболевших — в Китае, однако случаи заражения есть также в России, Испании, Италии, Финляндии, Индии, Великобритании, Южной Корее, Камбодже, ОАЭ, Японии, США, Сингапуре, Таиланде, Канаде, Непале, Вьетнаме, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, на Шри-Ланке и Филиппинах.Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния один-два метра. Также можно заразиться, прикоснувшись грязными руками к глазам. Основные симптомы коронавируса — сухой кашель, затрудненное дыхание, высокая температура, озноб и слабость. В некоторых случаях болезнь протекает без пневмонии, но сопровождается сухим кашлем и небольшим повышением температуры.Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о первых двух зарегистрированных случаях заражения новым коронавирусом в России. Оба пациента — граждане Китая. Они находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.В связи с этим правительство приняло решение приостановить полеты в Китай (кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг), эвакуировать из Хубэя около 650 находящихся там россиян и временно отменить рабочие визы для китайцев. С 2 февраля в двух районах Приморья, граничащих с КНР, действует режим чрезвычайной ситуации. Там разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство.Кроме того, российские власти попросили аптеки и производителей воздержаться от завышения цен на продукцию.Фото из открытых источников