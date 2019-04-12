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Путин заявил об уходе в прошлое призыва в армию

12 апреля 2019 17:19
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Военная техника становится все сложнее, и для управления ей нужны профессионалы. Но для этого понадобится время и финансирование, добавил президент.
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает РБК.

«Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы», — сказал президент. Но не все страны переходят на полностью профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации.

«Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — добавил Путин.

Такие заявления прозвучали в ответ на вопрос от одного из участников встречи. Тот спросил, может ли появиться отсрочка от службы в вооруженных силах для работников в ракетно-космической отрасли.

Президент также сказал, что при Минобороны сформированы научные роты, где можно проходить военную службу и не терять квалификацию.

По действующему законодательству призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, сейчас срок службы составляет один год. В законе прописаны основания для отсрочки от призыва. Например, обучение на очном отделении вуза или наличие двух и более детей.

В начале марта Дума во втором чтении приняла поправки к закону о воинской службе. Согласно им, россиянам, которые достигли призывного возраста в период обучения в школе, позволят получить отсрочку от призыва по программам среднего образования. Студентам, которые из бакалавриата пойдут учиться в магистратуру, также дадут еще одну отсрочку.

Фото:   ТАСС
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Комментарии



Политика региона
12 апреля 2019  17:19
Военная техника становится все сложнее, и для управления ей нужны профессионалы. Но для этого понадобится время и финансирование, добавил президент.
Путин заявил об уходе в прошлое призыва в армию
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