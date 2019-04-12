Путин заявил об уходе в прошлое призыва в армию

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«Мы движемся в направлении создания профессиональной армии. В связи с усложнением военной техники управлять ей могут только профессионалы», — сказал президент. Но не все страны переходят на полностью профессиональную армию: остаются задачи, выполнение которых не требует глубокой квалификации.«Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование», — добавил Путин.Такие заявления прозвучали в ответ на вопрос от одного из участников встречи. Тот спросил, может ли появиться отсрочка от службы в вооруженных силах для работников в ракетно-космической отрасли.Президент также сказал, что при Минобороны сформированы научные роты, где можно проходить военную службу и не терять квалификацию.По действующему законодательству призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, сейчас срок службы составляет один год. В законе прописаны основания для отсрочки от призыва. Например, обучение на очном отделении вуза или наличие двух и более детей.В начале марта Дума во втором чтении приняла поправки к закону о воинской службе. Согласно им, россиянам, которые достигли призывного возраста в период обучения в школе, позволят получить отсрочку от призыва по программам среднего образования. Студентам, которые из бакалавриата пойдут учиться в магистратуру, также дадут еще одну отсрочку.Фото: ТАСС