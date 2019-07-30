Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря
30 июля 2019 23:16
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, механизмы установления территориальных вод и рыболовных зон, разграничения на секторы дна и недр, а также условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Также в конвенции прописаны принципы военно-политического взаимодействия стран-участниц.
Конвенция была подписана 12 августа 2018 года по итогам Пятого Каспийского саммита главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Работа над документом велась с 1996 года, проект был окончательно согласован в рамках Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в декабре 2017 года в Москве.
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