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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

30 июля 2019 23:16
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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря.
Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, передает life.ru. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря, механизмы установления территориальных вод и рыболовных зон, разграничения на секторы дна и недр, а также условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов. Также в конвенции прописаны принципы военно-политического взаимодействия стран-участниц.

Конвенция была подписана 12 августа 2018 года по итогам Пятого Каспийского саммита главами России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркмении. Работа над документом велась с 1996 года, проект был окончательно согласован в рамках Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств в декабре 2017 года в Москве. 
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Комментарии



Политика региона
30 июля 2019  23:16
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в конвенции содержатся положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории моря.
Путин внёс в Госдуму проект о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря
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