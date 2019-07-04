Путин в шестой раз прибыл в Ватикан и обсудил с Папой украинский и сирийский кризисы

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Отметим, сайт Святого престола анонсировал, что встреча запланирована на 13:00. Президентский самолет Путина приземлился в аэропорту Фьюмичино в Риме в 12:58, после чего российский президент сразу отправился в Ватикан. На красную дорожку Апостольского дворца, где его около часа ждалт личный секретарь Папы, журналисты и почетный караул Папской гвардии, Путин вступил в 14:07.В четверг лимузин российского лидера из аэропорта сопровождал почетный эскорт мотоциклистов. Шестая аудиенция у главы католической церкви состоялась в Папской библиотеке Апостольского дворца, расположенной в крыле третьего этажа, рядом с папскими покоями, передает ТАСС. Папа Римский встретил российского лидера в холле перед библиотекой. Беседа Путина и Папы Римского проходила в закрытом режиме, лишь в присутствии переводчика.В официальном заявлении Службы печати Святого престола, распространенном в четверг по итогам встречи, говорится, что "в ходе беседы затрагивались некоторые значимые вопросы жизни Римско-католической церкви в России, а также острые вопросы международной политики, включая ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине".Президент России Владимир Путин и Папа Римский Франциск обменялись подарками после беседы, продолжавшейся 45 минут. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент подарил Папе Римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом "Грех" Андрея Кончаловского о Микеланджело и иллюстрированный альбом, посвященный этой киноленте."Это очень хороший фильм", - отметил российский президент, рассказывая о кинокартине Кончаловского. Он также выразил надежду, что у понтифика найдется время, чтобы посмотреть киноленту.Папа Римский в свою очередь преподнес Путину лично подписанное Послание ко Всемирному дню мира 2019 года, медаль в честь шестого года понтификата, посвященную 100-летней годовщине окончания Первой Мировой войны, и офорт (разновидность гравюры. - Прим. ТАСС) с видом на площадь святого Петра работы Джузеппе Вази 1774 года. На медали шестого года понтификата воспроизведена цитата "Ничто не утрачивается с миром. Все можно потерять в войне" из радиообращения Папы Пия XII от 24 августа 1939 года.Рассказывая о гравюре, Папа Римский отметил, что преподносит ее в качестве подарка Путину, чтобы тот "не забыл Рим".В завершение аудиенции Путин представил Папе Римскому членов официальной российской делегации, в которую вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, замглавы администрации президента, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр культуры Владимир Мединский, руководитель Минздрава России Вероника Скворцова и посол РФ в Ватикане Александр Авдеев. Затем глава российского государства провел отдельную встречу с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролиной.Посещения главы Ватикана регламентируются строгим протоколом, который не претерпел существенных изменений на протяжении многих лет. Аудиенция проходит в библиотеке. Имеются определенные рекомендации по форме одежды для приглашенных на аудиенцию. Для мужчин это - темные костюмы и неяркие галстуки. Женщинам желательно надеть вуаль и избегать в своем закрытом наряде трех цветов: белого (папский цвет), красного (кардинальский) и фиолетового (епископский).Встреча президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском имеет важное значение для Русской православной церкви, заявил в четверг глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Нам также известно, что Ватикан и Россия имеют сходные позиции по ряду вопросов мировой политики, считают важной поддержку традиционных ценностей брака и семьи, защиту прав христиан в тех регионах, где они подвергаются преследованиям. Поэтому с точки зрения церкви, безусловно, эта встреча является важной и полезной", - написал он в своем телеграм-канале.По словам Легойды, встреча Путина и Франциска носит межгосударственный характер. "Стоит еще раз напомнить, что Святой престол является образованием, близким по статусу к государству: участвует в международных договорах и международных организациях, имеет дипломатические представительства во многих государствах. Поэтому встреча президента России и Папы Римского - это встреча, которая по своей природе носит межгосударственный, секулярный, если хотите, характер", - отметил глава синодального отдела.Он подчеркнул, что Русская православная церковь не обязана комментировать содержание таких встреч, но при этом поддерживает и приветствует "любые контакты глав государств и правительств, в том числе президента Путина и Папы Римского Франциска".Фото: пресс-служба Президента России/newsru.com