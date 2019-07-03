Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 4 июля, 02:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/07:
USD 63.5
0.27
EUR 71.6
0.19
Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин уволил трёх генералов

3 июля 2019 23:46
100
Среди уволенных глава МВД Чувашии.
Президент России Владимир Путин освободил от должностей трёх генералов, передает life.ru. Среди уволенных глава МВД Чувашии Сергей Неяскин. Указ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Своей должности лишился генерал-майор полиции Игорь Медведев, который был начальником Сибирского юридического института МВД РФ. Также в указе говорится о генерал-майоре внутренней службы Николае Скопинцеве — начальнике управления планирования организационно-аналитического обеспечения ФСИН.

Этим же указом президент РФ освободил от должности замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД Игоря Хренкова


Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 июля 2019  23:46
Среди уволенных глава МВД Чувашии.
Путин уволил трёх генералов
Среди уволенных глава МВД Чувашии.   Политика региона
100
3 июля 2019  23:45
Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Дмитрий Азаров принял участие в в работе федерального форума «Производительность 360» в Нижнем Новгороде
Это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».   Политика региона
105
3 июля 2019  23:40
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.
Путин подписал закон о приостановке ДРСМД
В феврале Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов.    Политика региона
111
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1762
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1328
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1331
Весь список


Видео
3 июля 2019  12:45
Житель Камчатки пнул медведя
Житель Камчатки пнул медведя
За это медведь укусил мужчину.
В стране
287
30 июня 2019  12:10
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
Масштаб наводнения в Иркутской области сняли с коптера
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком.
Происшествия
3589
29 июня 2019  12:53
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
В Камышлинском районе Самарской области стартовал Х Всероссийский сельский Сабантуй
Живописную пойму рек Камышла и Сок украсили подворья: самарское, татарское, башкирское.
Культура
982
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
352
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
542
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
473
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
598
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
475
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
707
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
725
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
458
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
785
Весь список

Мероприятия
В Тольятти прошел 16-й фестиваль «Барабаны мира-2019»
В Самарском зоопарке отметят Всероссийский день семьи
Музей Эльдара Рязанова приглашает на встречу с киноведом Вячеславом Шмыровым
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные