Путин усомнился в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру

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— Что это даёт? Что бакалавриат преподают только в младших классах, что ли, а магистратура даёт право преподавать в десятом-одиннадцатом? Это просто голая схема модная? Или в этом есть какой-то смысл? — обратился он к участникам заседания Совета по русскому языку.Вместе с тем российский лидер считает разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру подходящим для некоторых технических специальностей (или, к примеру, связанных с кибернетикой).Министр просвещения РФ Ольга Васильева в свою очередь считает, что бакалавриата недостаточно для обучения гуманитарным специальностям. По её мнению, уровень подготовки школьных учителей по физике и математике после окончания бакалавриата также неполноценен.