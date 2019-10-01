Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
1 октября 2019 15:30
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Конвенция была подписана в Актау 12 августа 2018 года.
Государственная дума приняла документ 19 сентября, Совет Федерации одобрил его 25 сентября.
Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря.
Вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.
Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.
В пояснительной записке к федеральному закону говорится, что конвенция должна сделать отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными.
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