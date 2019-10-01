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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря

1 октября 2019 15:30
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Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.
Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, соответствующий федеральный закон опубликовали на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Конвенция была подписана в Актау 12 августа 2018 года.

Государственная дума приняла документ 19 сентября, Совет Федерации одобрил его 25 сентября.

Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря.

Вводятся механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и другие вопросы сотрудничества прибрежных государств.

Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.

В пояснительной записке к федеральному закону говорится, что конвенция должна сделать отношения партнеров по региону более стабильными и предсказуемыми. Условия расширения сотрудничества в области безопасности, транспорта и судоходства, рыболовства, разведки и добычи углеводородов станут более благоприятными. 
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Комментарии



Политика региона
1 октября 2019  15:30
Один из основных принципов конвенции — отсутствие в Каспийском море вооруженных сил, не принадлежащих странам региона.
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспийского моря
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