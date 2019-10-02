Путин прокомментировал выступление Греты Тунберг в ООН
2 октября 2019 16:55
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Школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов. Тунберг также выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке.
"Я уверен, что Грета добрая девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность. Вот я о чем хочу сказать", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
По его словам, в целом нельзя не поддержать те идеи, которые связаны с развитием возобновляемых источников энергии.
"Надо только исходить из реалий и подталкивая этот процесс - а я сейчас в своем выступлении говорил, как мы делаем это в России: мы не только подписали и завершаем процесс имплементации Парижского соглашения, мы внутри страны еще и предпринимаем целый ряд шагов, направленный на то, чтобы ограничить выбросы, на то, чтобы развивать альтернативные источники, делаем это в том числе инструментами налогового регулирования, создавая преференции для развития альтернативных видов источников, газ развиваем как наиболее чистый углеводород", - рассказал Путин.
"Но повторю еще раз - использовать детей и подростков для достижения даже таких благородных целей, причем в достаточно жестком и эмоциональном варианте, я считаю неправильным", - добавил он.
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