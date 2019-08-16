Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
16 августа 2019 18:10
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"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", — сказал глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза.
Пассажиры А321 "Уральских авиалиний" рассказали, что происходило на борту во время ЧП. Самолет экстренно сел в Подмосковье, в результате жесткой посадки пострадали более 70 человек, в том числе 19 детей, жертв нет.
Он пояснил, что командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены званиями Героев России, остальные члены экипажа — орденами Мужества.
Президент также выразил надежду, что таких происшествий будет как можно меньше. "Хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило", — сказал он.
"Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным", — заметил Путин.
"Чудо на кукурузном поле"
Самолет А321 "Уральских авиалиний" выполнял рейс из Москвы в Симферополь. На борту было 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Сразу после взлета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
Лайнер благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. По последним данным, за медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием также занимается специальная комиссия.
Фото: ГУ МЧС по Московской области
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