Путин прибыл в Дамаск и встретился с Асадом
7 января 2020 19:15
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Он рассказал, что из аэропорта глава государства направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Башар Асад.
"Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", — добавил Песков.
После этого состоялись двусторонние переговоры.
По словам Пескова, в ходе общения с Асадом Путин констатировал, что "на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности" пройдено огромное расстояние.
Как уточнил представитель Кремля, по пути из аэропорта в командный пункт Путин проехал по улицам Дамаска. После этого российский президент отметил, что в сирийской столице "невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".
Асад, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит и выразил признательность за помощь Москвы в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.
"Асад также тепло поздравил Путина и весь российский народ с праздником Рождества Христова", — добавил Песков.
Прогулка по Дамаску
После этого лидеры двух государств прогулялись по улицам сирийской столицы. Президентов сопровождали министры обороны Сергей Шойгу и Али Айюб.
В частности, Путин посетил Омейядскую мечеть, где также ознакомился с захоронением святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Российский лидер оставил запись в книге посетителей.
По случаю рождества глава государства посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска. Там российский лидер встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.
Во время беседы с Путиным патриарх подчеркнул, что в Сирии различные конфессии - и христиане и мусульмане - мирно сосуществуют и пользуются абсолютно одинаковыми правами.
"Иоанн Х также отметил, что если бы не помощь российских военных, то на месте храма вполне мог находиться лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади или какой-либо другой главарь боевиков", - рассказали в Кремле.
Как сообщил Песков, Путин "подарил икону Богоматери" храму.
Президент также побывал в одной из крупнейших и старейших мечетей Дамаска. Российскому лидеру показали одну из святынь - голову Иоанна Крестителя.
Эта святыня одинаково почитаема как у христиан, так и мусульман. Президент же подарил мечети Коран XVII века.
В Кремле отметили, что безопасность Путина в Дамаске обеспечивали российские военные.
Фото из открытых источников
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