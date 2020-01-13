Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
13 января 2020 17:15
92
Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов. Отмечается, что фиксировать такие случаи должна специальная комиссия.
О том, что избыточные требования в этой сфере "напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать", Путин заявил на совещании в Калининградской области 31 октября.
Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер на встрече с президентом заявила, что необходимо декриминализировать статью о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, так как врачи боятся выписывать обезболивающие препараты.
По ее словам, зачастую поводом для возбуждения дела становится случайность: ошибка в процедуре или закатившаяся под шкаф ампула.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
13 января 2020 17:15
Исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов. Политика региона
85
12 января 2020 22:08
Глава государства заявил, что российская прокуратура остаётся верна своей миссии "отстаивать верховенство закона, интересы граждан и государства". Политика региона
252
12 января 2020 22:01
По словам Паниной, предложение Чубарова "направлено на разжигание межнациональной розни и идет во вред прежде всего крымскотатарскому народу". Политика региона
254
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
748
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
747
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1141
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1309
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
434
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1273
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1080
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
673
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1589
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
705
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1135
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1186
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1445
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2512
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3063
Мероприятия