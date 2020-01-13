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Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов

13 января 2020 17:15
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Исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств, передают РИА Новости

Так, кабмин до 15 апреля должен исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов. Отмечается, что фиксировать такие случаи должна специальная комиссия.

О том, что избыточные требования в этой сфере "напрягают медицинских работников, не дают им возможность нормально работать", Путин заявил на совещании в Калининградской области 31 октября.

Ранее учредитель благотворительного фонда "Вера" Нюта Федермессер на встрече с президентом заявила, что необходимо декриминализировать статью о нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ, так как врачи боятся выписывать обезболивающие препараты.
По ее словам, зачастую поводом для возбуждения дела становится случайность: ошибка в процедуре или закатившаяся под шкаф ампула. 
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Комментарии


Политика региона
13 января 2020  17:15
Исключить уголовную ответственность для медицинских работников, которые неумышленно допустили утрату таких препаратов.
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
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