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Новости /  Политика /  Политика региона  

Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы

8 июля 2019 23:54
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Речь идёт о 2020 годе, когда весь мир будет отмечать юбилей победы над фашизмом.
Следующий, 2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает life.ru. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Организация и проведение возлагаются на Российский организационный комитет "Победа".

Буквально на прошлой неделе на церемонии получения верительных грамот у иностранных послов Владимир Путин рассказал о подготовке к празднованию 75-летнего юбилея Победы. Для подготовки памятных и праздничных мероприятий был создан специальный комитет, а также сформировано 16 рабочих групп, которые занимаются различными направлениями подготовки юбилейного торжества.

Вместе с тем российский лидер назвал необходимым сохранить историческую правду об этом величайшем событии XX века и помнить о том, какой высокой ценой досталась миру победа над фашизмом.


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Комментарии



Политика региона
8 июля 2019  23:54
Речь идёт о 2020 годе, когда весь мир будет отмечать юбилей победы над фашизмом.
Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы
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