Путин поддержал идею увольнять госслужащих за хамство
10 декабря 2019 23:20
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На заседании Совета по правам человека к главе государства обратились с предложением сделать ненадлежащее поведение госслужащих, в частности, оскорбление ими чести и достоинства граждан, основанием для их увольнения.
"В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришел на работу в государственный орган или муниципальный и еще хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", - сказал Путин.
По словам президента, необходимо продумать детали.
"У нас же есть в УК даже статьи за оскорбление и прочее. Надо посмотреть практику применения. А может быть что-то здесь и настроить так, чтобы это отвечало как раз тем задачам, о которых вы сказали", - добавил он.
Фото из открытых источников
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